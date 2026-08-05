Массовая драка с оружием произошла в городе на Урале

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Челябинске по факту массовой драки, произошедшей вечером 5 августа в Центральном районе города. В конфликте, по данным следствия, участвовали несовершеннолетние, применялось оружие, есть пострадавшие.
Инцидент произошел в районе памятника имени Курчатова. Информация о столкновении с участием подростков и применением оружия поступила в региональное управление СКР вечером. В ходе разбирательства полицейские доставили в отдел «Центральный» пятерых молодых людей, троим из которых 16 и 17 лет.
В результате драки телесные повреждения получили как минимум четыре человека. Один из участников, 18-летний молодой человек, с ножевыми ранениями и ожогами от ракетницы был госпитализирован. Также установлены еще трое пострадавших в возрасте 16, 17 и 19 лет. Кроме того, у одного из раненых злоумышленники похитили мобильный телефон и наушники.
В настоящее время следователи СК совместно с сотрудниками полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех участников конфликта и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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