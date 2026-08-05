Массовая драка с оружием произошла в городе на Урале

В результате драки телесные повреждения получили как минимум четыре человека. Один из участников, 18-летний молодой человек, с ножевыми ранениями и ожогами от ракетницы был госпитализирован. Также установлены еще трое пострадавших в возрасте 16, 17 и 19 лет. Кроме того, у одного из раненых злоумышленники похитили мобильный телефон и наушники.