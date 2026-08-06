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В ночь на 6 августа шесть районов Ростовской области подверглись атаке БПЛА

Силы ПВО уничтожили над донским регионом больше двух десятков дронов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 августа Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, силы ПВО уничтожили более двух десятков беспилотников в шести районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском.

Сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали, будут уточняться.

Напомним, что в ночь на 5 августа над Ростовской областью было сбито более 40 беспилотников. В результате падения обломков в Неклиновском районе загорелась сухая трава. Пожар оперативно потушили.

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