В ночь на 6 августа шесть районов Ростовской области подверглись атаке БПЛА

В ночь на 6 августа Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
По информации главы региона, силы ПВО уничтожили более двух десятков беспилотников в шести районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском.
Сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали, будут уточняться.
Напомним, что в ночь на 5 августа над Ростовской областью было сбито более 40 беспилотников. В результате падения обломков в Неклиновском районе загорелась сухая трава. Пожар оперативно потушили.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше