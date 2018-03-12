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Новости от АиФ Омск
16:17 (мск)
АиФ Омск
В Омске наконец демонтируют ёлку в центре города
Горожане оставляют язвительные комментарии в соцсетях.
15:17 (мск)
АиФ Омск
40 000 омичей будут голосовать не по прописке
Жители и гости региона подали заявления о голосовании по месту нахождения.
14:45 (мск)
АиФ Омск
В Омске работники муниципальных учреждений получат жильё
Городская комиссия выделила четыре комнаты и пять квартир.
11:41 (мск)
АиФ Омск
Омские госавтоинспекторы проверят водителей грузовиков
13 марта в Омской области пройдёт операция «Большегруз».
10:52 (мск)
АиФ Омск
В Омске умер старейший солист Музыкального театра Сергей Хворостяной
Сергей Хворостяной скончался на 92 году жизни.
07:42 (мск)
АиФ Омск
В Омске 20 спасателей тушили пожар на даче
Сотрудникам МЧС понадобилось больше двух часов, чтобы потушить пожар.
07:32 (мск)
АиФ Омск
В Омске мусоровоз столкнулся с легковушкой и уехал с места аварии
ДТП произошло на проспекте Карла Маркса.
11 марта
АиФ Омск
Омичи вновь жалуются на запах «химии» в воздухе
По сообщениям из соцсетей, неприятные запахи ощущаются на Левобережье и в Нефтяниках.
8 марта
АиФ Омск
Бурков и Варнавский поздравили омичек с Международным женским днём
Чиновники пожелали прекрасной половине человечества счастья и любви.
7 марта
АиФ Омск
На Сыропятском тракте в Омске столкнулись четыре легковушки и маршрутка
ДТП произошло из-за плохих погодных условий.
7 марта
АиФ Омск
В Омской области живут 28 тысяч многодетных семей
В многодетных семьях воспитываются свыше 92 тысяч детей.
7 марта
АиФ Омск
Бурков вручил омичкам государственные награды
Из рук главы региона государственные награды получили 14 омичек.
7 марта
АиФ Омск
В Омске высадят 1,5 млн цветов
В первую очередь озеленят территории вдоль магистралей и транспортных развязок.
7 марта
АиФ Омск
В Омске светофор на проспекте Королёва заработал по-новому
Специалисты «Транссигнала» прислушались к мнению омичей.
7 марта
АиФ Омск
Более 13 тыс. омичей заболели гриппом и ОРВИ
Столько горожан заболело за неделю с 26 февраля по 4 марта.
7 марта
АиФ Омск
Омичей просят быть осторожнее на дорогах
Из-за дождя и снега, которые шли весь вечер, все дороги и тротуары покрылись ледяной коркой.
6 марта
АиФ Омск
В Омской области почти 60 человек достигли 100-летнего возраста
Большинство из них — женщины.
6 марта
АиФ Омск
В Омской области нашли почти 500 килограммов бракованного мяса птицы
За некачественную продукцию производители получили штрафы.
6 марта
АиФ Омск
Бурков намерен встретиться с омскими предпринимателями
Встреча состоится 14 марта.
5 марта
АиФ Омск
В Омской области полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий
Полицейский способствовал сокрытию факта совершения преступления.
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