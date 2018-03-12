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Новости от АиФ Омск

16:17 (мск)АиФ Омск
В Омске наконец демонтируют ёлку в центре городаГорожане оставляют язвительные комментарии в соцсетях.
15:17 (мск)АиФ Омск
40 000 омичей будут голосовать не по пропискеЖители и гости региона подали заявления о голосовании по месту нахождения.
14:45 (мск)АиФ Омск
В Омске работники муниципальных учреждений получат жильёГородская комиссия выделила четыре комнаты и пять квартир.
11:41 (мск)АиФ Омск
Омские госавтоинспекторы проверят водителей грузовиков13 марта в Омской области пройдёт операция «Большегруз».
10:52 (мск)АиФ Омск
В Омске умер старейший солист Музыкального театра Сергей ХворостянойСергей Хворостяной скончался на 92 году жизни.
07:42 (мск)АиФ Омск
В Омске 20 спасателей тушили пожар на дачеСотрудникам МЧС понадобилось больше двух часов, чтобы потушить пожар.
07:32 (мск)АиФ Омск
В Омске мусоровоз столкнулся с легковушкой и уехал с места аварииДТП произошло на проспекте Карла Маркса.
11 мартаАиФ Омск
Омичи вновь жалуются на запах «химии» в воздухеПо сообщениям из соцсетей, неприятные запахи ощущаются на Левобережье и в Нефтяниках.
8 мартаАиФ Омск
Бурков и Варнавский поздравили омичек с Международным женским днёмЧиновники пожелали прекрасной половине человечества счастья и любви.
7 мартаАиФ Омск
На Сыропятском тракте в Омске столкнулись четыре легковушки и маршруткаДТП произошло из-за плохих погодных условий.
7 мартаАиФ Омск
В Омской области живут 28 тысяч многодетных семейВ многодетных семьях воспитываются свыше 92 тысяч детей.
7 мартаАиФ Омск
Бурков вручил омичкам государственные наградыИз рук главы региона государственные награды получили 14 омичек.
7 мартаАиФ Омск
В Омске высадят 1,5 млн цветовВ первую очередь озеленят территории вдоль магистралей и транспортных развязок.
7 мартаАиФ Омск
В Омске светофор на проспекте Королёва заработал по-новомуСпециалисты «Транссигнала» прислушались к мнению омичей.
7 мартаАиФ Омск
Более 13 тыс. омичей заболели гриппом и ОРВИСтолько горожан заболело за неделю с 26 февраля по 4 марта.
7 мартаАиФ Омск
Омичей просят быть осторожнее на дорогахИз-за дождя и снега, которые шли весь вечер, все дороги и тротуары покрылись ледяной коркой.
6 мартаАиФ Омск
В Омской области почти 60 человек достигли 100-летнего возрастаБольшинство из них — женщины.
6 мартаАиФ Омск
В Омской области нашли почти 500 килограммов бракованного мяса птицыЗа некачественную продукцию производители получили штрафы.
6 мартаАиФ Омск
Бурков намерен встретиться с омскими предпринимателямиВстреча состоится 14 марта.
5 мартаАиФ Омск
В Омской области полицейского обвиняют в превышении должностных полномочийПолицейский способствовал сокрытию факта совершения преступления.
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