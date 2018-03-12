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Новости от ИА Татар-информ

14:06 (мск)ИА Татар-информ
До 21 марта температура воздуха в Казани будет ниже нормы(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). До середины следующей недели температура воздуха в Казани будет на 4 градуса ниже нормы, сообщает пресс-служба Казанского федерального университета со ссылкой на заявление заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева.
13:46 (мск)ИА Татар-информ
В Челнах после налоговых проверок дисквалифицированы два руководителя(Набережные Челны, 12 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах по результатам налоговых проверок дисквалифицированы два руководителя, в чьём подчинении были по пять и более бизнес-структур. Об этом на деловом понедельнике сообщила руководитель налоговой инспекции Автограда Лилия Гатина.
12:49 (мск)ИА Татар-информ
На стройке в Казани погиб рабочий, сорвавшись с высоты пятого этажа(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Казани на строящемся объекте по улице Братьев Батталовых погиб 52-летний мужчина, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
10:13 (мск)ИА Татар-информ
У мэра Челнов появился советник по развитию образования(Набережные Челны, 12 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). У мэра Челнов Наиля Магдеева появился советник по развитию образования. Эту должность заняла бывший ректор Набережночелнинского государственного педагогического университета Файруза Мустафина.
09:56 (мск)ИА Татар-информ
В день выборов на «Казань-Арене» выступят Валерий Меладзе и Егор Крид(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В день выборов Президента РФ, 18 марта 2018 года, на территории «Казань-Арены» выступят популярные российские исполнители Валерий Меладзе и Егор Крид. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин.
09:50 (мск)ИА Татар-информ
В день выборов в Казани возле избирательных участков будут организованы сельхозярмарки(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В день президентских выборов, 18 марта, возле избирательных участков в Казани будут организованы сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщил руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин на деловом понедельнике в мэрии Казани.
11 мартаИА Татар-информ
В казанском ресторане на воде случился пожар(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани в ресторане на воде «Круиз» минувшей ночью случился пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
10 мартаИА Татар-информ
Президент РТ посетит экспозицию переименованного музея Горького и Шаляпина в КазаниРустам Минниханов впервые после масштабной реконструкции 2016 года познакомится с обновленным учреждением.
10 мартаИА Татар-информ
Двух женщин спасли со льда водоема в КазаниПострадавшие находились в 400 метрах от берега по щиколотку в воде.
10 мартаИА Татар-информ
Один человек пострадал в ночном ДТП на трассе М7 в ТатарстанеАвария произошла около двух часов ночи в Мензелинском районе республики.
9 мартаИА Татар-информ
Президент РТ в Елабуге дал старт пусконаладочным работам на новой ТЭС(Елабуга, 9 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт пусконаладочным работам на ТЭС.
9 мартаИА Татар-информ
МЧС просит татарстанцев принять меры предосторожности в морозы(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). МЧС просит татарстанцев принять меры предосторожности в морозы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
8 мартаИА Татар-информ
Казанские пожарные сняли с крыши дома потерявшего сознание мужчинуИнцидент произошел на крыше дома 71а по улице Верхоянской.
8 мартаИА Татар-информ
Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Международным женским днемПрезидент поблагодарил героических женщин-ветеранов, которые наравне с мужчинами отстояли честь и свободу своей Родины, многонационального Татарстана.
7 мартаИА Татар-информ
Аграрный самолет Т-500 будут собирать в КазаниРостех выпустит 30 самолетов нового поколения до конца 2018 года.
7 мартаИА Татар-информ
В Казани за час шестеро водителей не уступили дорогу «скорой»Колонна проехала по Оренбургскому тракту, Танковой, Зорге, Гвардейской, Ершова, Сибирскому тракту и Халитова.
7 мартаИА Татар-информ
Исполком Дрожжановского района возглавил Марат ГафаровРешение о назначении было принято на 25-м заседании Совета Дрожжановского района.
7 мартаИА Татар-информ
Появились фотографии с места аварии в Ютазинском районеНа 23-м километре трассы Верхнее Стярле — Уруссу лоб в лоб столкнулись «Шевроле Нива» и «Лада Калина» с башкирскими номерами.
7 мартаИА Татар-информ
Среди жертв авиакатастрофы Ан-26 было два уроженца ТатарстанаРоссийский транспортный самолет потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии.
7 мартаИА Татар-информ
Сотрудники ГИБДД в Казани устроили облаву на водителей, не пропускающих «скорую»Инспекторы ДПС обратят внимание на тех водителей, которые не уступают дорогу пешеходам и автомобилям спецслужб.
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