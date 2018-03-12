14:06 (мск)ИА Татар-информДо 21 марта температура воздуха в Казани будет ниже нормы(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). До середины следующей недели температура воздуха в Казани будет на 4 градуса ниже нормы, сообщает пресс-служба Казанского федерального университета со ссылкой на заявление заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева.
13:46 (мск)ИА Татар-информВ Челнах после налоговых проверок дисквалифицированы два руководителя(Набережные Челны, 12 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах по результатам налоговых проверок дисквалифицированы два руководителя, в чьём подчинении были по пять и более бизнес-структур. Об этом на деловом понедельнике сообщила руководитель налоговой инспекции Автограда Лилия Гатина.
10:13 (мск)ИА Татар-информУ мэра Челнов появился советник по развитию образования(Набережные Челны, 12 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). У мэра Челнов Наиля Магдеева появился советник по развитию образования. Эту должность заняла бывший ректор Набережночелнинского государственного педагогического университета Файруза Мустафина.
09:56 (мск)ИА Татар-информВ день выборов на «Казань-Арене» выступят Валерий Меладзе и Егор Крид(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В день выборов Президента РФ, 18 марта 2018 года, на территории «Казань-Арены» выступят популярные российские исполнители Валерий Меладзе и Егор Крид. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин.
11 мартаИА Татар-информВ казанском ресторане на воде случился пожар(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани в ресторане на воде «Круиз» минувшей ночью случился пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.