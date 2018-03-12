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В Челнах после налоговых проверок дисквалифицированы два руководителя

(Набережные Челны, 12 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах по результатам налоговых проверок дисквалифицированы два руководителя, в чьём подчинении были по пять и более бизнес-структур. Об этом на деловом понедельнике сообщила руководитель налоговой инспекции Автограда Лилия Гатина.