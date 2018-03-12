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Новости от Спорт-Экспресс
00:28 (мск)
Спорт-Экспресс
Нани на борту самолета подрался с фанатами «Лацио»
Полузащитник «Лацио» Нани стал участником стычки с фанатами римской команды, сообщает Mediaset Premium.
11 марта
Спорт-Экспресс
Юбилей дня. Венгер выиграл 700-й матч во главе «Арсенала»
Победа в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (3:0) стала 700-й для Арсена Венгера в качестве главного тренера «Арсенала».
11 марта
Спорт-Экспресс
Анисимов забил Худобину и помог «Чикаго» обыграть «Бостон»
«Чикаго» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
11 марта
Спорт-Экспресс
ЦСКА не вылетел из Грозного из-за угрозы теракта
ЦСКА до сих пор не может вылететь из Грозного, где сегодня провел матч 22-го тура чемпионата России с «Ахматом».
11 марта
Спорт-Экспресс
Хореограф Трусовой считает, что ее достижение не повторят в ближайшие 100 лет
Хореограф Алексей Железняков, который работает в группе Этери Тутберидзе, считает, что достижение россиянки Александры Трусовой в ближайшие 100 лет останется непокоренным.
11 марта
Спорт-Экспресс
«Витесс» с Караваевым разгромно проиграл «Утрехту»
В матче 27-го тура чемпионата Голландии «Утрехт» дома нанес разгромное поражение «Витессу» со счетом 5:1.
10 марта
Спорт-Экспресс
Гвиздонь стала самой возрастной биатлонисткой, набиравшей очки в Кубке мира
Польская биатлонистка Магдалена Гвиздонь стала самой возрастной спортсменкой, набиравшей очки на этапе Кубка мира.
10 марта
Спорт-Экспресс
Россию в масс-стартах на этапе в Контиолахти представят Шипулин, Бабиков и Юрлова-Перхт
Российский биатлонист Антон Шипулин получил 3-й стартовый номер на масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти.
10 марта
Спорт-Экспресс
Роман Нойштедтер: Взял российское гражданство отчасти ради деда
Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер сказал, что одной из причин получения им российского гражданства стала память о деде.
10 марта
Спорт-Экспресс
КХЛ: Правовую оценку эпизоду с участием Коваленко дадут компетентные органы
Пресс-служба КХЛ прокомментировала эпизод с участием главы профсоюза игроков Андрея Коваленко.
10 марта
Спорт-Экспресс
Оле Эйнар Бьорндален: Если дочь позволит, побегаю еще годик
Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален отметил, что может продолжить свою карьеру после этого сезона.
10 марта
Спорт-Экспресс
СМИ: МЮ продаст Марсьяля, чтобы купить Криштиану Роналду
«Манчестер Юнайтед» летом может продать нападающего Антони Марсьяля, чтобы выручить средства на покупку форварда «Реала» Криштиану Роналду, утверждает Daly Star.
9 марта
Спорт-Экспресс
Италия, Польша и Португалия претендуют на проведение первого финала Лиги наций
Италия, Польша и Португалия желают принять у себя в июне 2019 года финальную стадию дебютного розыгрыша Лиги наций, сообщает официальный сайт УЕФА.
9 марта
Спорт-Экспресс
Гвардьола оштрафован на 20 000 фунтов за ношение ленты в поддержку Каталонии
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола оштрафован на 20 000 фунтов стерлингов за ношение желтой ленты в знак поддержки арестованных сторонников независимости Каталонии, сообщает сайт Футбольной ассоциации Англии.
8 марта
Спорт-Экспресс
В Бельгии произошел скандал из-за выбора исполнителя гимна сборной на ЧМ-2018
Королевская бельгийская футбольная ассоциация подверглась критике за выбор рэпера Damso в качестве исполнителя гимна сборной на чемпионате мира-2018, информирует AP.
8 марта
Спорт-Экспресс
СМИ: Футболисты «Мордовии» отказываются играть из-за долгов
Контрольный матч «Мордовии» против пензенского «Зенита» не состоялся из-за забастовки игроков саранского клуба, утвержает «Столица С».
8 марта
Спорт-Экспресс
Феттель обновил рекорд на трассе в Барселоне
Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в утренней сессии третьего дня предсезонных тестов в Барселоне.
8 марта
Спорт-Экспресс
Дарья Домрачева признана самой влиятельной женщиной Белоруссии
Биатлонистка Дарья Домрачева стала самой влиятельной женщиной в Беларуссии по результатам экспертного опроса компании «БелаПАН».
8 марта
Спорт-Экспресс
Генменеджер «Слована»: Мы заинтересованы в дальнейшем выступлении в КХЛ
Генеральный менеджер «Слована» Патрик Зиман подвел итоги сезона и отметил, что надеется на дальнейшее выступление команды в КХЛ.
8 марта
Спорт-Экспресс
«Краснодар» интересуется игроком «Хапоэль» Раанана
Защитник «Хапоэль» Раанана Мухаммад Али Камара может перейти в «Краснодар».
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