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Новости от BFM.ru

3 мартаBFM.ru
Дональд Трамп сел на диетуВрачи обнаружили у президента США начинающееся ожирение.
25 февраляBFM.ru
Норвегия инвестирует $13 млн в «хранилище Судного дня»Всемирное семенохранилище — большой ледовый холодильник на архипелаге Шпицберген, в котором хранится около 900 тысяч семян на случай глобальных катастроф.
22 февраляBFM.ru
Росздравнадзор поймал 56 аптек на продаже запрещенных препаратов для абортовЛекарства для прерывания беременности могут применяться только в специализированных клиниках.
20 февраляBFM.ru
Украина уточнит размер ущерба из-за строительства Крымского мостаМИД Украины подал в арбитражный суд меморандум о допущенных Россией нарушениях морского права.
14 январяBFM.ru
Стивен Хокинг предрек превращение Земли в ВенеруБританский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что, если глобальное потепление продолжится, однажды Земля превратится в Венеру. Об этом сообщает Daily Mail.
11 январяBFM.ru
Инфляция в России в 2017 году составила 2,5%Инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5%, в декабре цены выросли на 0,4%, сообщается в материалах Росстата.
9 январяBFM.ru
Медосмотр Трампа не предусматривает посещения психиатраАмериканский президент, достигший 71 года, пройдет медицинское обследование в военном госпитале.
9 январяBFM.ru
В Шереметьево сел самолет с горящим салономНикто из находившихся на борту не пострадал.
20 декабря 2017BFM.ru
Илон Маск впервые опубликовал фото тяжелой ракеты Falcon HeavyНа снимках нет только носовой части и груза, который носитель должен будет отправить в космос.
20 декабря 2017BFM.ru
Вернувшиеся на Землю космонавты рассказали, чем пахнет космосДля одних на орбите пахнет металлической сваркой, для других — грибным супом.
4 декабря 2017BFM.ru
Названы самые пьющие европейские страныБольше всего на алкоголь тратят в Прибалтике, меньше всего — в Испании.
4 декабря 2017BFM.ru
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части ИталииДанные о пострадавших и разрушениях не поступали.
1 декабря 2017BFM.ru
ООН: Россия занимает третье место по числу новых случаев заражения ВИЧВ ООН также призывают РФ отменить ограничения на въезд ВИЧ-инфицированных к чемпионату мира по футболу 2018 года.
30 ноября 2017BFM.ru
Блэкаут в Танзании: Страна полностью обесточенаПричиной сбоя стала технологическая проблема.
28 ноября 2017BFM.ru
Трамп пошутил над Покахонтас во время приема индейцевПрезидент США Дональд Трамп удивительным образом упомянул Покахонтас, прозвище, данное им сенатору демократу Элизабет Уоррен, во время приема ветеранов войны из числа индейцев, сообщает AFP.
26 ноября 2017BFM.ru
Почтовые марки с запахом имбирного печенья появились в ЛитвеПочта страны выпустила специальную серию к Рождеству и Новому году.
17 ноября 2017BFM.ru
Суд уволил медика, выявившего алкоголь в крови мальчика из БалашихиПо данным СК, врач в ходе экспертизы специально загрязнил кровь.
13 ноября 2017BFM.ru
Въезд на территорию аэропорта Шереметьево ограниченПредставители воздушной гавани опровергли сообщения о сломавшихся шлагбаумах.
3 ноября 2017BFM.ru
Снос домов, изъятие земли: правительство подготовило россиянам новые законыПакет инициатив по борьбе с самостроем предполагает снос или реконструкцию объекта. Те, кто не успеет выполнить предписание в срок, могут лишиться земельного участка.
1 ноября 2017BFM.ru
Нобелевская речь Боба Дилана будет издана отдельной книгойСтоимость обычной книги составит $17, а с автографом лауреата в области литературы — $2,5 тысячи.
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