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На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
Новости от BFM.ru
3 марта
BFM.ru
Дональд Трамп сел на диету
Врачи обнаружили у президента США начинающееся ожирение.
25 февраля
BFM.ru
Норвегия инвестирует $13 млн в «хранилище Судного дня»
Всемирное семенохранилище — большой ледовый холодильник на архипелаге Шпицберген, в котором хранится около 900 тысяч семян на случай глобальных катастроф.
22 февраля
BFM.ru
Росздравнадзор поймал 56 аптек на продаже запрещенных препаратов для абортов
Лекарства для прерывания беременности могут применяться только в специализированных клиниках.
20 февраля
BFM.ru
Украина уточнит размер ущерба из-за строительства Крымского моста
МИД Украины подал в арбитражный суд меморандум о допущенных Россией нарушениях морского права.
14 января
BFM.ru
Стивен Хокинг предрек превращение Земли в Венеру
Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что, если глобальное потепление продолжится, однажды Земля превратится в Венеру. Об этом сообщает Daily Mail.
11 января
BFM.ru
Инфляция в России в 2017 году составила 2,5%
Инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5%, в декабре цены выросли на 0,4%, сообщается в материалах Росстата.
9 января
BFM.ru
Медосмотр Трампа не предусматривает посещения психиатра
Американский президент, достигший 71 года, пройдет медицинское обследование в военном госпитале.
9 января
BFM.ru
В Шереметьево сел самолет с горящим салоном
Никто из находившихся на борту не пострадал.
20 декабря 2017
BFM.ru
Илон Маск впервые опубликовал фото тяжелой ракеты Falcon Heavy
На снимках нет только носовой части и груза, который носитель должен будет отправить в космос.
20 декабря 2017
BFM.ru
Вернувшиеся на Землю космонавты рассказали, чем пахнет космос
Для одних на орбите пахнет металлической сваркой, для других — грибным супом.
4 декабря 2017
BFM.ru
Названы самые пьющие европейские страны
Больше всего на алкоголь тратят в Прибалтике, меньше всего — в Испании.
4 декабря 2017
BFM.ru
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Италии
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
1 декабря 2017
BFM.ru
ООН: Россия занимает третье место по числу новых случаев заражения ВИЧ
В ООН также призывают РФ отменить ограничения на въезд ВИЧ-инфицированных к чемпионату мира по футболу 2018 года.
30 ноября 2017
BFM.ru
Блэкаут в Танзании: Страна полностью обесточена
Причиной сбоя стала технологическая проблема.
28 ноября 2017
BFM.ru
Трамп пошутил над Покахонтас во время приема индейцев
Президент США Дональд Трамп удивительным образом упомянул Покахонтас, прозвище, данное им сенатору демократу Элизабет Уоррен, во время приема ветеранов войны из числа индейцев, сообщает AFP.
26 ноября 2017
BFM.ru
Почтовые марки с запахом имбирного печенья появились в Литве
Почта страны выпустила специальную серию к Рождеству и Новому году.
17 ноября 2017
BFM.ru
Суд уволил медика, выявившего алкоголь в крови мальчика из Балашихи
По данным СК, врач в ходе экспертизы специально загрязнил кровь.
13 ноября 2017
BFM.ru
Въезд на территорию аэропорта Шереметьево ограничен
Представители воздушной гавани опровергли сообщения о сломавшихся шлагбаумах.
3 ноября 2017
BFM.ru
Снос домов, изъятие земли: правительство подготовило россиянам новые законы
Пакет инициатив по борьбе с самостроем предполагает снос или реконструкцию объекта. Те, кто не успеет выполнить предписание в срок, могут лишиться земельного участка.
1 ноября 2017
BFM.ru
Нобелевская речь Боба Дилана будет издана отдельной книгой
Стоимость обычной книги составит $17, а с автографом лауреата в области литературы — $2,5 тысячи.
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