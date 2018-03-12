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Новости от АиФ Челябинск

13:25 (мск)АиФ Челябинск
Южноуральских чиновников обязали вернуть миллион рублей за теплотрассуПравоохранители выяснили, что за ремонт администрация села заплатила больше, чем он стоил на самом деле.
13:13 (мск)АиФ Челябинск
Куда жаловаться, если работодатель принуждает идти на выборы?18 марта южноуральцы вместе со всеми жителями страны смогут выбрать президента России.
11:43 (мск)АиФ Челябинск
Легковой автомобиль протаранил пожарную машину в ЧелябинскеАвария произошла на пересечении проспекта Победы с улицей Молодогвардейцев.
09:04 (мск)АиФ Челябинск
45 семей из аварийного челябинского общежития получили временное жильёРешение о сносе или ремонте здания примут после проведения экспертиз.
07:41 (мск)АиФ Челябинск
Имя для талисмана юниорского ЧМ по хоккею выбирают на Южном УралеРезультаты народного голосования будут учитывать члены жюри.
11 мартаАиФ Челябинск
Житель Озёрска скончался во время «Лыжни России»Мужчину пытались реанимировать медики.
9 мартаАиФ Челябинск
За праздничный выходной региональное МЧС потушило 12 пожаровСгорели четыре бани, автомойка и автошкола. Взорвался один автомобиль.
9 мартаАиФ Челябинск
В Шумихе сотрудник водоканала скончался в рабочее времяМашинист умер в бытовой комнате отдыха.
9 мартаАиФ Челябинск
«Ночью морозы, днём — весна и слякоть». Синоптики обещают потеплениеПовышение дневных температур начнётся уже с 10 марта.
8 мартаАиФ Челябинск
На борту рухнувшего Ан-26 были два уроженца Южного УралаЧелябинская область скорбит по погибшим в Сирии.
7 мартаАиФ Челябинск
Forbes включил двух челябинских бизнесменов в рейтинг богатейших людей мираОба предпринимателя — промышленники.
6 мартаАиФ Челябинск
ДТП с участием челябинского хоккеиста Якуцени снова рассматривает судПрокуратора настаивает на принудительном лечении виновника аварии.
6 мартаАиФ Челябинск
Новые кадровые назначения состоялись в двух южноуральских вузахВ МГТУ им. Носова приступил к работе новый ректор.
6 мартаАиФ Челябинск
Опухоль нашли в голове осуждённого экс-сенатора Константина ЦыбкоПрокуратура просит ужесточить для него наказание.
6 мартаАиФ Челябинск
Челябинцы возмущены работой дорожной техники после обрушившегося снегопадаНа дорогах снежная каша, движение по городу до сих пор затруднено.
6 мартаАиФ Челябинск
Инвалиды и ветераны из Челябинска могут бесплатно ездить на «Социальном такси»Заявки на услуги принимаются по телефону.
6 мартаАиФ Челябинск
Два десятка ДТП произошло в Челябинске из-за снегопада и 8-бальных пробокДвижение по центру мегаполиса затруднено.
5 мартаАиФ Челябинск
Руслан Белый решил обсмеять Челябинск в новом шоуКомик уверяет, что основой для шуток станут реальные впечатления от города.
5 мартаАиФ Челябинск
МЧС предупреждает южноуральцев о метелях и сильном снегопадеУхудшение погодных условий ожидается ночью 6 марта.
5 мартаАиФ Челябинск
На ЧЭМК расследуется гибель рабочего-плавильщикаМужчину придавило банкой с мусором.
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