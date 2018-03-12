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Новости от АиФ Челябинск
13:25 (мск)
АиФ Челябинск
Южноуральских чиновников обязали вернуть миллион рублей за теплотрассу
Правоохранители выяснили, что за ремонт администрация села заплатила больше, чем он стоил на самом деле.
13:13 (мск)
АиФ Челябинск
Куда жаловаться, если работодатель принуждает идти на выборы?
18 марта южноуральцы вместе со всеми жителями страны смогут выбрать президента России.
11:43 (мск)
АиФ Челябинск
Легковой автомобиль протаранил пожарную машину в Челябинске
Авария произошла на пересечении проспекта Победы с улицей Молодогвардейцев.
09:04 (мск)
АиФ Челябинск
45 семей из аварийного челябинского общежития получили временное жильё
Решение о сносе или ремонте здания примут после проведения экспертиз.
07:41 (мск)
АиФ Челябинск
Имя для талисмана юниорского ЧМ по хоккею выбирают на Южном Урале
Результаты народного голосования будут учитывать члены жюри.
11 марта
АиФ Челябинск
Житель Озёрска скончался во время «Лыжни России»
Мужчину пытались реанимировать медики.
9 марта
АиФ Челябинск
За праздничный выходной региональное МЧС потушило 12 пожаров
Сгорели четыре бани, автомойка и автошкола. Взорвался один автомобиль.
9 марта
АиФ Челябинск
В Шумихе сотрудник водоканала скончался в рабочее время
Машинист умер в бытовой комнате отдыха.
9 марта
АиФ Челябинск
«Ночью морозы, днём — весна и слякоть». Синоптики обещают потепление
Повышение дневных температур начнётся уже с 10 марта.
8 марта
АиФ Челябинск
На борту рухнувшего Ан-26 были два уроженца Южного Урала
Челябинская область скорбит по погибшим в Сирии.
7 марта
АиФ Челябинск
Forbes включил двух челябинских бизнесменов в рейтинг богатейших людей мира
Оба предпринимателя — промышленники.
6 марта
АиФ Челябинск
ДТП с участием челябинского хоккеиста Якуцени снова рассматривает суд
Прокуратора настаивает на принудительном лечении виновника аварии.
6 марта
АиФ Челябинск
Новые кадровые назначения состоялись в двух южноуральских вузах
В МГТУ им. Носова приступил к работе новый ректор.
6 марта
АиФ Челябинск
Опухоль нашли в голове осуждённого экс-сенатора Константина Цыбко
Прокуратура просит ужесточить для него наказание.
6 марта
АиФ Челябинск
Челябинцы возмущены работой дорожной техники после обрушившегося снегопада
На дорогах снежная каша, движение по городу до сих пор затруднено.
6 марта
АиФ Челябинск
Инвалиды и ветераны из Челябинска могут бесплатно ездить на «Социальном такси»
Заявки на услуги принимаются по телефону.
6 марта
АиФ Челябинск
Два десятка ДТП произошло в Челябинске из-за снегопада и 8-бальных пробок
Движение по центру мегаполиса затруднено.
5 марта
АиФ Челябинск
Руслан Белый решил обсмеять Челябинск в новом шоу
Комик уверяет, что основой для шуток станут реальные впечатления от города.
5 марта
АиФ Челябинск
МЧС предупреждает южноуральцев о метелях и сильном снегопаде
Ухудшение погодных условий ожидается ночью 6 марта.
5 марта
АиФ Челябинск
На ЧЭМК расследуется гибель рабочего-плавильщика
Мужчину придавило банкой с мусором.
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