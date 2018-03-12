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Концентрация тяжелых металлов в атмосфере Новосибирска упала в 2,5 раза за 10 лет

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Ученые Института геологии и минералогии (ИГМ) и Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН проанализировали пробы снега в пределах левого берега Новосибирска, где находится промзона, и пришли к выводу, что за 10 лет в городском воздухе в 2,5 раза снизилась концентрация тяжелых металлов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ИЯФ СО РАН.