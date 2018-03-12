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Новости от ТАСС

16:21 (мск)ТАСС
СМИ: в Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мостСооружение находится на высоте почти 2 тыс. метров над уровнем моря.
16:02 (мск)ТАСС
В вузах Новосибирске появятся «Университетские субботы» для школьниковНОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Высшие учебные заведения Новосибирска в новом учебном году начнут проводить занятия для школьников в рамках проекта профориентации под названием «Университетские субботы». Как в понедельник сообщили ТАСС в городском департаменте образования, побывать на этих занятиях сможет любой ученик.
16:01 (мск)ТАСС
Жители Урала 18 марта определят объекты для благоустройства общественных пространствМОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сотни тысяч жителей регионов Уральского федерального округа (УрФО), по предварительным данным, в день выборов президента РФ, 18 марта, примут участие в рейтинговом голосовании по проектам благоустройства территорий муниципалитетов. Такие данные ТАСС озвучили в пресс-службах правительств регионов.
14:59 (мск)ТАСС
Один человек погиб и один пострадал после нападения стаи бродячих собак в ПодмосковьеСпециалисты проводят проверку.
12:36 (мск)ТАСС
Евросоюз продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний РФОграничительные меры, введенные «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», будут действовать до 15 сентября.
11:51 (мск)ТАСС
Концентрация тяжелых металлов в атмосфере Новосибирска упала в 2,5 раза за 10 летНОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Ученые Института геологии и минералогии (ИГМ) и Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН проанализировали пробы снега в пределах левого берега Новосибирска, где находится промзона, и пришли к выводу, что за 10 лет в городском воздухе в 2,5 раза снизилась концентрация тяжелых металлов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ИЯФ СО РАН.
10:13 (мск)ТАСС
СМИ: в Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мостСооружение находится на высоте почти 2 тыс. метров над уровнем моря.
02:52 (мск)ТАСС
СМИ: сирийские войска разделили Восточную Гуту на две зоныТАСС, 12 марта. Бойцы сирийской армии освободили в воскресенье населенный пункт Мдейра в Восточной Гуте и вышли к пригороду Хараста (8 км от Дамаска). Об этом сообщило агентство SANA.
11 мартаТАСС
Илон Маск планирует впервые испытать корабль для полета на Марс в 2019 годуНЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Глава компании SpaceX Илон Маск рассчитывает на то, что первый полет нового корабля, предназначенного для освоения Марса, состоится в первом полугодии 2019 года.
11 мартаТАСС
СМИ: в результате крушения частного турецкого самолета в Иране погибли 11 человекЖертвами катастрофы стали восемь пассажиров и три члена экипажа.
11 мартаТАСС
В МЧС подтвердили гибель пилота минивертолета в Новосибирской областиНОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Минивертолет потерпел крушение вблизи поселка Краснозерское Новосибирской области.
11 мартаТАСС
На Урале отметили 75-ую годовщину формирования дивизии «черных ножей»ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Сотни жителей Екатеринбурга приняли в воскресенье участие в торжественном шествии, посвященном 75-й годовщине формирования Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), «дивизии черных ножей», принимавшей участие в сражениях Великой Отечественной войны.
11 мартаТАСС
Путин рассказал, что обсуждает с дочерьми некоторые вопросы развития РоссииГлава государства отметил, что он может быть требовательным отцом, но «быть требовательным — это не значит не любить».
11 мартаТАСС
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствахПрезидент заявил это в ответ на вопрос в рамках интервью телефильма Андрея Кондрашова «Путин».
11 мартаТАСС
СМИ: в ресторане обнаружили следы вещества, которым отравились Скрипаль и его дочьЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Следы неизвестного нервно-паралитического вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, были обнаружены в ресторане Zizi в Солсбери. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
10 мартаТАСС
Россия подпишет новое соглашение с CERN в 2018 годуДокумент зафиксирует участие Москвы во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера.
10 мартаТАСС
Под Волгоградом нашли увезенного в багажнике мужчинуВерсия о похищении мужчины не подтвердилась, сообщили в региональном управлении СКР.
10 мартаТАСС
CNN: танки не будут участвовать в военном параде в Вашингтоне, запланированном на ноябрьНЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Военный парад, проведение которого поручил организовать президент США Дональд Трамп, пройдет в Вашингтоне, как и ожидалось, 11 ноября, в национальный праздник страны — День ветеранов, однако танки принимать в нем участие не будут. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.
10 мартаТАСС
Из Восточной Гуты по гуманитарному коридору вышли 13 боевиков без оружияМУХАЙЯМ АЛЬ-ВАФЕДИН /Сирия/, 9 марта. /ТАСС/. Тринадцать безоружных боевиков покинули пригород Дамаска Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин, сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.
9 мартаТАСС
Белый дом: США согласятся только на необратимую денуклеаризацию КНДРВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не согласятся ни на что, кроме необратимой и проверяемой денуклеаризации КНДР. Об этом заявил в четверг представитель администрации США на специальном брифинге для журналистов.
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