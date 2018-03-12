В вузах Новосибирске появятся «Университетские субботы» для школьниковНОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Высшие учебные заведения Новосибирска в новом учебном году начнут проводить занятия для школьников в рамках проекта профориентации под названием «Университетские субботы». Как в понедельник сообщили ТАСС в городском департаменте образования, побывать на этих занятиях сможет любой ученик.
Концентрация тяжелых металлов в атмосфере Новосибирска упала в 2,5 раза за 10 летНОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Ученые Института геологии и минералогии (ИГМ) и Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН проанализировали пробы снега в пределах левого берега Новосибирска, где находится промзона, и пришли к выводу, что за 10 лет в городском воздухе в 2,5 раза снизилась концентрация тяжелых металлов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ИЯФ СО РАН.
На Урале отметили 75-ую годовщину формирования дивизии «черных ножей»ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Сотни жителей Екатеринбурга приняли в воскресенье участие в торжественном шествии, посвященном 75-й годовщине формирования Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), «дивизии черных ножей», принимавшей участие в сражениях Великой Отечественной войны.
Из Восточной Гуты по гуманитарному коридору вышли 13 боевиков без оружияМУХАЙЯМ АЛЬ-ВАФЕДИН /Сирия/, 9 марта. /ТАСС/. Тринадцать безоружных боевиков покинули пригород Дамаска Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин, сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.