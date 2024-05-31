В Молдове может быть разрешено выращивание промышленной конопли

«Мы надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время. Уже было несколько попыток за последние годы, и мы достигли соглашения с МВД, Агентством по борьбе с наркотиками и представителями медицины. Мы также провели некоторые изменения, чтобы упростить процедуру выдачи разрешения на выращивание технической конопли», — заявил Шарбан.