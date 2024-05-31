В Молдове может быть разрешено выращивание промышленной конопли

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Разрешения на выращивание промышленной конопли в Молдове могут начать выдавать уже в этом году. Об этом заявил госсекретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василе Шарбан.
«Мы надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время. Уже было несколько попыток за последние годы, и мы достигли соглашения с МВД, Агентством по борьбе с наркотиками и представителями медицины. Мы также провели некоторые изменения, чтобы упростить процедуру выдачи разрешения на выращивание технической конопли», — заявил Шарбан.
Госсекретарь заверил, что этот вид растения не представляет опасности, а содержание психотропного вещества в нем всего 0,3%.
Шарбан также отметил, что условия для желающих выращивать такие растения будут изменены.
«В 2024 году уже наверняка можно будет выдавать разрешения сельхозпроизводителям с соблюдением всех правил. Но не будет необходимости устанавливать охрану, заборы, камеры наблюдения и прочее», — заявил чиновник.