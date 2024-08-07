Захарова заявила об открытии Украиной «второго фронта» в Африке

Кроме того, 6 августа Захарова прокомментировала атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, назвав их очередным актом террора, направленным против мирного населения. По последним данным, число жертв в результате обстрелов возросло до пяти, пострадали 24 человека, среди которых шесть детей. Атаки ВСУ идут на протяжении суток. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты.