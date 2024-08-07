Дипломат подчеркнула, что на территории России Украина продолжает использовать террористические методы, включая регулярные атаки по гражданским объектам. Она добавила, что Москва намерена и дальше доводить до сведения международного сообщества информацию о «варварских действиях Киева».
Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим [президента Украины] Владимира Зеленского решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента.
Кроме того, 6 августа Захарова прокомментировала атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, назвав их очередным актом террора, направленным против мирного населения. По последним данным, число жертв в результате обстрелов возросло до пяти, пострадали 24 человека, среди которых шесть детей. Атаки ВСУ идут на протяжении суток. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты.
Нина Лютикова