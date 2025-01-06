Напомним, ВСУ утром 5 января попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако российские войска успешно отбили контратаки. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о кладбище военной техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. Минобороны РФ сегодня доложило об остановке украинской атаки. После неудачной попытки в очередной раз дестабилизировать обстановку в РФ Зеленский заявил о готовности к диалогу.