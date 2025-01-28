Катар готовится к проведению переговоров по второму этапу сделки ХАМАС и Израиля

«Как мы говорили, 16-й день перемирия (3 февраля — прим. ТАСС) — это день начала переговоров. Премьер-министр и министр иностранных дел ранее заявлял, что Катар стремится к этому, но реальность такова, что мы находимся на подготовительном этапе. Мы продолжаем взаимодействовать со всеми сторонами», — сказал он, комментируя информацию о том, что ХАМАС и Израиль обсуждают возможное проведение встречи в Дохе на следующей неделе.