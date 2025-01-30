МИД РФ: Кишинев использует энергокризис в Приднестровье для усиления давления

По словам представителя внешнеполитического ведомства, «власти в Кишиневе препятствуют реализации любых механизмов гуманитарной помощи Приднестровью, исходящих со стороны и Российской Федерации, и Европейского союза». Такое поведение молдавских властей в России считают «грубым нарушением» Соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования приднестровского кризиса, где содержится четкое обязательство не допускать применения «любых санкций и блокад» и устранять «любые помехи на пути движения товаров, услуг и людей». Об этом говорится в публикации на сайте дипведомства.