МИД РФ: Кишинев использует энергокризис в Приднестровье для усиления давления

«Российская сторона предложила четкий механизм закупки газа и его доставки в Приднестровье в новых условиях. Кишинев воспрепятствовал реализации предложенной схемы», — говорится в цитате Марии Захаровой, которую приводит пресс-служба МИД РФ.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, «власти в Кишиневе препятствуют реализации любых механизмов гуманитарной помощи Приднестровью, исходящих со стороны и Российской Федерации, и Европейского союза». Такое поведение молдавских властей в России считают «грубым нарушением» Соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования приднестровского кризиса, где содержится четкое обязательство не допускать применения «любых санкций и блокад» и устранять «любые помехи на пути движения товаров, услуг и людей». Об этом говорится в публикации на сайте дипведомства.
«Складывается впечатление, что неустанно звучащие с молдавской стороны заявления о готовности положить конец испытываемым приднестровцами трудностям не более, чем декларации. На деле в Кишиневе, похоже, заинтересованы использовать энергетический кризис в качестве оружия для усиления давления на непокорное Приднестровье», — уверена Захарова.