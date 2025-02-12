Премьер-министр Молдавии призвал ускорить интеграцию страны в Евросоюз

«Власти должны ускорить реализацию проектов, которые обеспечат энергетическую независимость Молдавии, полную интеграцию в европейский энергетический рынок», — уточнил он.
По словам Речана, молдавские власти имеют четкое видение и предпринимают конкретные шаги, чтобы граждане страны были постоянно обеспечены газом и электроэнергией и получали выгоду от максимально низких цен.
4 февраля стало известно, что Евросоюз выделит Молдавии самый большой за всю историю пакет помощи. Всего ЕС выделит республике около 1,8 миллиарда евро в несколько этапов. Часть суммы официальный Кишинев направит на поддержку реформ.
В конце прошлого года лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии срочно рассмотреть возможность помощи энергетическому сектору Молдавии.