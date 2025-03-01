«Опустил на землю». Эксперты раскрыли причины ссоры Зеленского с Трампом

«Возможно, Зеленский уже несколько раз продал те природные ресурсы, которые обещал США. Мы уже слышали со стороны французов о неких переговорах. И о 100-летнем договоре с Великобританией. У меня возникает вопрос, а что ж там такое прописали в этих секретных протоколах? Кстати, тех же французов очень интересуют урановые руды, которые нужны для работы атомных электростанций. Особенно после того, как их из Африки прогнали», — сказал Владимир Олейник, комментируя гнев Трампа aif.ru.