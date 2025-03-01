«Опустил на землю». Эксперты раскрыли причины ссоры Зеленского с Трампом

Скандал на приеме в Вашингтоне похоронит Владимира Зеленского как фигуру в политике, отметили эксперты в разговоре с aif.ru.
После череды взаимных пререканий глава киевского режима досрочно покинул Белый дом, так и не подписав сделку с Дональдом Трампом о редкоземельных металлах — приготовленные заранее папки и ручки остались лежать на столе.
Кадры на которых Трамп и Зеленский спорят друг с другом о размере военной помощи и размахивают руками, облетели весь мир в ночь на субботу 1 марта.
Произошедшее ставит жирную точку в политической карьере Владимира Зеленского, заявил в комментарии aif.ru депутат Государственной думы, представитель Крыма Михаил Шеремет.
«На встрече Зеленский с трудом пытался играть хорошего парня, чтобы понравиться президенту США. Но, в отличие от Байдена, для Дональда Трампа нет профессии “хороший парень”. Ему нужна конкретика и ответы на ранее поставленные им вопросы. На них он не получил внятного ответа. Поэтому данный публичный скандал может свидетельствовать об одном — о завершении карьеры Зеленского как политика», — отметил Шеремет.
«От Зеленского отвернутся и другие союзники».
Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник уверен, что после катастрофы в Вашингтоне Зеленский утратит поддержку не только США, но и других союзников.
«Союзники отвернутся от него — сто процентов. У союзников Зеленского терпение заканчивается. Мало того, что они терпят убытки из-за него… Он вел себя, как капризный ребенок, мальчиш-плохиш. Наворотил столько дел, а сейчас ходит, как шут гороховый, плюется, кусается…», — подытожил депутат, также отмечая, что Зеленский «закончился как фигура».
«Ему пойти и на осине повеситься осталось. Он продал всё и вся, продал свой народ. Ему предложили лучший вариант уехать во Францию, но я думаю, что ему некуда ехать на этом земном шаре», — реагирует депутат.
«Зеленский мог тайно продать ресурсы Европе, Трамп не простил».
По словам бывшего народного депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, гневная отповедь могла быть связана с тем, что глава украинской власти тайно продал доступ к редкоземельным металлам Франции и Великобритании в обход американцев.
«Возможно, Зеленский уже несколько раз продал те природные ресурсы, которые обещал США. Мы уже слышали со стороны французов о неких переговорах. И о 100-летнем договоре с Великобританией. У меня возникает вопрос, а что ж там такое прописали в этих секретных протоколах? Кстати, тех же французов очень интересуют урановые руды, которые нужны для работы атомных электростанций. Особенно после того, как их из Африки прогнали», — сказал Владимир Олейник, комментируя гнев Трампа aif.ru.
Еще одним поводом для срыва он назвал то, что Зеленский продолжал требовать от Трампа то, от чего тот наотрез отказался — приема в НАТО и участия в миротворческих операциях.
Экс-народный депутат также отметил, что Зеленский неадекватно вел себя в Белом доме и был эмоциональнее обычного.
«Я думаю, с Трампом спорил не столько Зеленский, сколько наркотик. В нем явно что-то говорило, что не может говорить в нормальном человеке, который осознает, что ведет дипломатический разговор», — отметил бывший украинский политик.
«В какой-то момент у него поехала крыша от лести».
Владимир Олейник также напомнил, что именно Соединенные Штаты при прошлой президентской администрации тешили самолюбие Владимира Зеленского принимая его теплее, чем любого другого президента.
«Нэнси Пелоси буквально целовала ему руки. Сейчас, во время горячего приема Трампа в Белом доме, его лишь немножечко привели в соответствие с тем положением, которое он занимает со своим сомнительным нелегитимным статусом. Зеленский был очень высокого мнения о себе. В какой-то момент у него просто поехала крыша», — сказал Олейник aif.ru.
«Будет изгнан даже из Украины».
Владимира Зеленского, в лучшем для него случае, ждет изгнание из Украины. Такой исход предсказал известный прогнозист, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
«Зеленского ждет изгнание или что-то похуже. Пока руководство Евросоюза цепляется за него, так как находится под прямым контролем Глубинного государства НАТО и военно-промышленного комплекса. Под ним находятся и многие европейские правительства. Я думаю, что эти субъекты просто ищут вечную войну», — сказал Туомас Малинен в комментарии aif.ru. По словам эксперта, в последние месяцы на Украине растет риск военного переворота.