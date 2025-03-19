Скандальный губернатор вошел во вкус, зачищая региональные элиты

«Это удивляет не только меня, но и многих людей в Вологодской области. Такая зачистка оставляет выжженную землю. Менять не на кого, потому что скамейка запасных почти что пуста. Видимо, здесь есть личные мотивы. Не думаю, что администрация президента спускала установку — тотально зачищать всех. Наверное, было лишь пожелание ослабить влияние. В любом случае, влияние “Северстали” объективно существует и формировалось на протяжении десятков лет. До конца вычистить это очень сложно. Придет время, и произойдет откат в обратную сторону», — считает Юрий Антушевич.