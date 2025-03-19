Скандальный губернатор вошел во вкус, зачищая региональные элиты

Вологодский губернатор Георгий Филимонов перешел к новому этапу зачистки местных элит.
Известный на всю страну губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, ограничивший продажи алкоголя и аборты, переходит к новому этапу зачистки ставленников «Северстали» во власти. По данным источников URA.RU, в ближайшее время он может избавиться от трех депутатов заксобрания, близких к промышленникам. В истеблишменте региона недоумевают, для чего устраивать «охоту на ведьм» за год до новых выборов. Собеседники сходятся во мнении, что Филимонов уже не исполняет задачу федеральных властей, а действует самостоятельно, из личной неприязни.
С момента своего назначения на пост врио губернатора (31 октября 2023 года) Георгий Филимонов последовательно зачищал исполнительную и законодательную власть. Он сменил почти всех заместителей губернатора и министров, которые работали при прежнем главе региона Олеге Кувшинникове. В отставку ушли и чиновники из администрации Вологды, в том числе мэр Сергей Воропанов Изменились составы областной и городской дум. В начале феврале 2025 года власти провели дополнительные выборы гордумы Череповца после того, как ее покинули девять депутатов, связанных с «Северсталью» Алексея Мордашова.
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Федеральные и региональные инсайдеры URA.RU связывают происходящее с заданием, которое было поставлено Филимонову федеральным руководством страны — снизить влияние Алексея Мордашова и его предприятия «Северсталь» в Вологодской области. По их словам, миллиардер оказался в опале из-за нежелания оказывать необходимую поддержку спецоперации.
Борьба разворачивается и в медиа. Анонимные telegram-каналы обвиняют губернатора в употреблении запрещенных веществ. А в феврале ряд пабликов запустил фейковое сообщение о смерти главы региона. Подконтрольные правительству региона каналы в ответ критикуют структуры Мордашова за трудоустройство на «Северсталь» тысяч мигрантов и загрязнение экологии.
В ближайшие месяцы Филимонов намерен инициировать новые отставки, — делятся источники агентства на условиях анонимности. Чистка коснется областного парламента, в котором до сих пор представлены несколько депутатов, связанных с предприятием.
«Мандатов могут лишиться Сергей Добродей (ЕР), Николай Шамурин (ЕР) и Михаил Ананьин (ЕР). Все трое уйдут по собственному желанию. Добродей и Шамурин — последние представители “Северстали” в парламенте», — сообщает инсайдер.
Сергей Добродей работает директором по ремонтам на предприятии «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов АО «Северсталь Менеджмент». Николай Шамурин — директор санатория-профилактория «Родник», принадлежащего «Северстали». Он заседает в заксобрании с 2011 года. Ананьин же является советником гендиректора Череповецкого фанерно-мебельного комбината.
Рискующие уйти в отставку депутату — выходцы с предприятия «Северсталь’Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Местные акторы предполагают, что на депутатов может оказываться давление. «У Филимонова есть желание контролировать абсолютно все. При этом действует он в данном случае руками спикера заксобрания Сергея Жестянникова. Возможно, эти депутаты не выдерживают давления со стороны властей. Наверняка оно есть: они представители холдинга “Северсталь”. А возможно, сама “Северсталь” дала сигнал о прекращении деятельности», — комментирует главный редактор сетевого издания «Самолет» Юрий Антушевич.
Агентство попыталось дозвониться до депутатов по номерам телефонов их приемных. На звонки не ответили.
Это не первые «добровольные» уходы депутатов из Вологодской областной думы. В 2024 году орган покинули четверо народных избранников, в том числе экс-спикер Андрей Луценко. Он был главным инженером дивизиона «Северсталь Российская сталь».
В вологодском экспертном сообществе происходящее вызывает удивление: новые выборы в заксобрание пройдут уже в 2026 году, а действующий состав думы полностью лоялен правительству. В случае ухода депутатов, властям придется организовывать дополнительные выборы. По мнению собеседников агентства, жесткая политика может быть связана с личным конфликтом губернатора и миллиардера, который назрел спустя больше года противоборства.
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«Это удивляет не только меня, но и многих людей в Вологодской области. Такая зачистка оставляет выжженную землю. Менять не на кого, потому что скамейка запасных почти что пуста. Видимо, здесь есть личные мотивы. Не думаю, что администрация президента спускала установку — тотально зачищать всех. Наверное, было лишь пожелание ослабить влияние. В любом случае, влияние “Северстали” объективно существует и формировалось на протяжении десятков лет. До конца вычистить это очень сложно. Придет время, и произойдет откат в обратную сторону», — считает Юрий Антушевич.
Политтехнолог Константин Чегин отмечает, что заксобрание Вологодской области полностью лояльно Филимонову, и нужды в инициировании отставок нет. «Демаршей мы там не слышим, законы принимаются. Депутаты более чем лояльны Филимонову, вертикаль выстроена. Смысла сейчас кого-то снимать за год до выборов нет. Для того, чтобы найти им замену, потребуется как минимум за полгода до начала голосования начать подготовку и организовать праймериз», — считает эксперт.
Потенциальный уход депутатов из заксобрания связан с инициативой самой «Северстали», — убежден ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский. «Депутаты могут покинуть пост либо по собственному желанию, либо в результате того, что спонсоры и интересанты их отзывают. Вероятно, это позиция самой “Северстали”. Времена, когда бизнес закрепляет свои экономические интересы представительством во власти, уходят в прошлое», — комментирует политолог.