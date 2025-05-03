Упор на ЕС: Блохин озвучил, что ждет Украину после отказа США посредничать

Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге для прессы 2 мая сообщила, что США больше не планируют выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Вашингтон по-прежнему намерен содействовать мирному урегулированию, однако теперь ждет «конкретных предложений» от Москвы и Киева.
Украина теряет половину западной помощи.
Отказ США от роли посредника между Россией и Украиной серьезно ослабит позиции Киева. Об этом заявил aif.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«Это ослабит Украину, ведь половина помощи приходилась именно на США», — отметил эксперт.
По словам Блохина, Украина уже не рассматривает США как ключевого модератора и все больше ориентируется на Европу. При этом, как подчеркивает политолог, позиции Киева и Брюсселя сейчас ближе друг к другу, чем между Киевом и Вашингтоном.
Трамп считает урегулирование конфликта бесперспективным.
По словам Блохина, решение США отказаться от посредничества связано с позицией президента Дональда Трампа, который считает урегулирование украинского конфликта маловероятным.
«Позиции Украины и Европы остаются бескомпромиссными, особенно по Крыму и нашим территориям. Эти фундаментальные проблемы решить невозможно», — пояснил политолог.
1 мая США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Однако, по мнению эксперта, в условиях продолжающегося конфликта Вашингтон не сможет извлечь из этого прибыль.
«США сдались довольно быстро. Подписали соглашение по ресурсам, но в условиях войны это не принесет дохода. В итоге Штаты выходят из конфликта ни с чем -как когда-то из Афганистана», — считает Блохин.
Он добавил, что сейчас для США приоритетом является сдерживание Китая и Ирана, а также поддержка Израиля. Именно поэтому Вашингтон решил свернуть активное участие в украинском конфликте.
Киев делает ставку на Европу.
По словам Блохина, Украина все меньше воспринимает США как стратегического союзника и делает ставку на Европу как на более важного финансового донора.
«Позиции Украины и Европы ближе. Украина рассматривает Европу как источник финансирования, а США — уже не как ключевого партнера», — подчеркнул эксперт.
Политолог отметил, что саботаж перемирия и атаки на Россию демонстрируют нежелание Киева вести переговоры на условиях, которые были бы приемлемы для Москвы.
Трамп, в свою очередь, пытался использовать урегулирование конфликта для укрепления своего политического веса и получения выгоды, но эти попытки провалились. В результате Украина лишается значительной части западной помощи, которая ранее шла из США.
Новый посредник не изменит ситуацию.
Политолог-американист Константин Блохин также отметил, что замена США в роли посредника между Россией и Украиной вряд ли изменит ситуацию, поскольку проблема кроется не в площадке для переговоров, а в отсутствии взаимного желания сторон договариваться.
«Нет смысла, чтобы другое государство брало на себя роль посредника. Китай предлагал быть модератором, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия предлагали площадки. Но дело не в посреднике или месте переговоров, а в желании сторон находить компромисс. А его нет», — пояснил Блохин.
По его словам, даже если появятся новые страны, готовые выступить посредниками, процесс вряд ли сдвинется с мертвой точки.
«Какие бы площадки и страны ни предлагались, добиться прогресса едва ли удастся», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, Блохин отметил, что действия Киева, включая саботаж перемирия и атаки на Россию, демонстрируют неготовность украинской стороны вести переговоры на условиях, приемлемых для Москвы.