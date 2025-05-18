Президент РФ поручил построить газопровод из Ленобласти в Мурманск

«Правительству Российской Федерации совместно с ПАО “Газпром”, правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов — Мурманск», — указано в списке поручений главы государства по итогам рабочего визита в Мурманск 27 марта 2025 года.