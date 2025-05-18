Президент РФ поручил построить газопровод из Ленобласти в Мурманск

Президент России Владимир Путин дал указание «Газпрому» совместно с кабинетом министров завершить к 2030 году возведение и запуск газопровода Волхов (Ленинградская область) — Мурманск.
«Правительству Российской Федерации совместно с ПАО “Газпром”, правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов — Мурманск», — указано в списке поручений главы государства по итогам рабочего визита в Мурманск 27 марта 2025 года.
Отчёт по исполнению поручения должен быть представлен президенту до 1 июля 2025 года, с последующей ежегодной подачей докладов.
В настоящее время большинство муниципалитетов Мурманской области используют для отопления мазут, так как регион не газифицирован. Сметная стоимость проекта оценивается на сумму более 300 млрд рублей.
Протяжённость планируемой газовой магистрали между Волховом и Мурманском превысит 800 км. Газопровод пропускной способностью 40 млрд кубометров газа в год призван модернизировать газотранспортную инфраструктуру северо-запада страны, обеспечить сырьём проект «Мурманский СПГ» по производству сжиженного природного газа, а также удовлетворить потребности потребителей Карелии и Мурманской области.
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