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Поддерживающий войну Украины ЕС кинул Киев на продукты

Для Украины закончился беспошлинный период для ввоза своей продукции на территорию Евросоюза.

Для Украины закончился беспошлинный период для ввоза своей продукции на территорию Евросоюза. Введенный в 2022 году режим прекратил свое действие 5 июня, передает официальный журнал ЕС.

«После 5 июня 2025 года снова начнут действовать обычные правила соглашения об ассоциации», — говорится в сообщении.

Однако киевский режим все равно будет иметь некоторые тарифные послабления. Для него будут действовать квоты, по которым можно будет ввозить товары в ЕС либо без пошлин, либо по льготам и в ограниченных объемах.

Как только квоты будут выбраны, включится стандартный тарифный режим. О завершении действия беспошлинного периода было объявлено в Брюсселе 22 мая. Отмечалось, что тарифные квоты будут действовать для Украины до конца 2025 года.

Ранее «МК» писал, что Евросоюз решил не продлевать беспошлинный режим для товаров из Украины и тем самым поставил под угрозу катастрофы ее экономику и подорвал возможность финансировать боевые действия.