Поддерживающий войну Украины ЕС кинул Киев на продукты

«После 5 июня 2025 года снова начнут действовать обычные правила соглашения об ассоциации», — говорится в сообщении.
Однако киевский режим все равно будет иметь некоторые тарифные послабления. Для него будут действовать квоты, по которым можно будет ввозить товары в ЕС либо без пошлин, либо по льготам и в ограниченных объемах.
Как только квоты будут выбраны, включится стандартный тарифный режим. О завершении действия беспошлинного периода было объявлено в Брюсселе 22 мая. Отмечалось, что тарифные квоты будут действовать для Украины до конца 2025 года.
Ранее «МК» писал, что Евросоюз решил не продлевать беспошлинный режим для товаров из Украины и тем самым поставил под угрозу катастрофы ее экономику и подорвал возможность финансировать боевые действия.