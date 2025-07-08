Великобритания проверяет по 40 судов «российского теневого флота» в месяц

В период с октября 2024 года по июнь 2025 года британские власти проверили 343 нефтяных танкера. Морские службы запрашивают по радиосвязи у судов, проходящих через пролив, данные об их страховке. Согласно санкционному режиму, введенному Великобританией, США и ЕС в отношении России, западным страховщикам запрещено предоставлять страховые услуги танкерам, которые перевозят российскую нефть, купленную по цене выше установленного порога — $60 за баррель. В результате суда «теневого флота», пишет FT, зачастую вообще не имеют страховки на случай чрезвычайных ситуаций, что является нарушением международных правил морских перевозок.