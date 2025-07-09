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Трамп не знает, кто дал приказ о приостановке военной помощи Киеву

Американский лидер заявил, что не углублялся в вопрос о том, кто принял решение о приостановке поставок оружия Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что не проверял, принимал ли Пентагон решение о приостановке поставок оружия Украине без его согласия.

«Я бы знал, если бы такое решение было принято. Я бы узнал первым. Более того, я бы, скорее всего, сам отдал такой приказ, но до сих пор этого не сделал», — заявил американский лидер журналистам в Белом доме.

Трамп добавил, что не углублялся в эту тему и не думал о ней, так как администрация сейчас «изучает ситуацию с Украиной и вооружением».

Ранее ряд американских средств массовой информации сообщал о том, что Пентагон принял решение о временной приостановке поставок определенных видов вооружения Киеву, что стало неожиданностью для Белого дома.

Накануне член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что не стоит ожидать от Вашингтона значимых действий после заявления Трампа о «маленьком сюрпризе» для России.

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