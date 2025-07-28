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Сербский министр Старович: Белград не станет вводить санкции против РФ

Неманья Старович подчеркнул, что Сербия получает энергоносители из России по гораздо более низким ценам, чем в большей части Европы.

Источник: Аргументы и факты

Министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович сообщил в беседе с РИА Новости, что Белград не будет вводить санкции против России, несмотря на искажённую трактовку его слов в некоторых СМИ.

«Прежде всего, я хочу чётко и недвусмысленно сказать: моя личная позиция полностью соответствует политике правительства Сербии, о которой неоднократно заявлял глава правительства Джуро Мацут. Пока он возглавляет кабмин, никаких санкций против России не будет. То же самое неоднократно подчёркивал президент Александр Вучич. В интервью австрийскому агентству я подробно объяснил, почему Сербия не поддержит экономические санкции в отношении РФ», — рассказал Старович.

Он назвал 3 ключевые причины отказа Сербии от западных ограничительных мер.

«Ценностные — потому что мы не считаем санкции правильным инструментом в международной политике. Экономические — потому что введение санкций нанесёт серьёзный ущерб сербской экономике. Политические — потому что это поставило бы под угрозу традиционно важные и ценные для нас отношения с РФ», — заявил министр.

Старович напомнил, что Совет нацбезопасности Сербии еще 25 февраля 2022 года после начала СВО принял несколько выводов.

«Если свести их к простейшей форме, то эти выводы означают следующее: уважение территориальной целостности всех международно признанных государств-членов ООН. Отказ Сербии ввести санкции против Российской Федерации. Активная пропаганда мира и оказание гуманитарной помощи уязвимым группам населения», — подчеркнул Старович.

Старович признал, что положение Сербии на пересечении Востока и Запада является сложным, но при этом приносит и реальные преимущества — в частности, доступ к более доступной энергии.

«Электричество или газ, который мы получаем от России, стоят намного дешевле, чем в большей части Европы», — сказал сербский министр.

Ранее австрийское издание APA опубликовало интервью Старовича с заявлением о том, что Сербия готова поддержать санкции против РФ в обмен на реальную перспективу членства в Европейском союзе.

Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что слова Старовича были неправильно поняты.

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