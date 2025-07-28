Сербский министр Старович: Белград не станет вводить санкции против РФ

«Прежде всего, я хочу чётко и недвусмысленно сказать: моя личная позиция полностью соответствует политике правительства Сербии, о которой неоднократно заявлял глава правительства Джуро Мацут. Пока он возглавляет кабмин, никаких санкций против России не будет. То же самое неоднократно подчёркивал президент Александр Вучич. В интервью австрийскому агентству я подробно объяснил, почему Сербия не поддержит экономические санкции в отношении РФ», — рассказал Старович.