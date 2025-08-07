Климов ответил, как Вэнс может поменять политику Трампа в отношении РФ

«Я бы так далеко вообще не загадывал, потому что у Трампа есть более трех лет. За это время многое что может произойти, люди могут разные появиться, да и у Вэнса может сильно что-то поменяться. Давайте мы сначала вот этот срок пройдем», — сказал сенатор, отвечая на вопрос издания о том, какую политику будет вести Вэнс в отношении РФ в случае своего президентства.