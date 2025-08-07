Ричмонд
Климов ответил, как Вэнс может поменять политику Трампа в отношении РФ

Вэнс может продлить «трамповскую» эпоху в США еще лет на десять, отметил сенатор.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал для aif.ru заявление главы США Дональда Трампа о том, что вице-президент Джей Ди Вэнс является «наиболее вероятным кандидатом» на предстоящих выборах от Республиканской партии.

«Я бы так далеко вообще не загадывал, потому что у Трампа есть более трех лет. За это время многое что может произойти, люди могут разные появиться, да и у Вэнса может сильно что-то поменяться. Давайте мы сначала вот этот срок пройдем», — сказал сенатор, отвечая на вопрос издания о том, какую политику будет вести Вэнс в отношении РФ в случае своего президентства.

При этом Климов отметил, что если Вэнс сильно не изменится, а нынешний глава Белого дома не поменяет своего отношения к нему, то это продлит «трамповскую» эпоху в США еще лет на десять.

«Аналитики в Западной Европе в уме держат, что влияние Трампа в Америке будет продолжаться еще лет десять. То есть они готовятся к тому, что Вэнс станет президентом», — подытожил Климов.

