Владимир Путин наградил четверых уральцев

Президент России Владимир Путин отметил четверых уральцев государственными наградами. Его указ был подписан 6 августа.
Главный научный сотрудник Института электрофизики Уральского отделения РАН Николай Гаврилов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. А профессор УрФУ Алексей Антимонов получил звание «Заслуженный работник Высшей школы экономики России».
Ещё одной высокой награды удостоился Эрим Хафизов, исполнительный директор хоккейного клуба «СКА-Уральский трубник». Ему присвоено звание «Заслуженный работник физкультуры России». А артист Театра юного зрителя из Екатеринбурга Владимир Иванский удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве».