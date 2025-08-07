Ричмонд
Владимир Путин наградил четверых уральцев

Один из них получил медаль, ещё один — орден, а двое — почётные звания.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин отметил четверых уральцев государственными наградами. Его указ был подписан 6 августа.

Главный научный сотрудник Института электрофизики Уральского отделения РАН Николай Гаврилов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. А профессор УрФУ Алексей Антимонов получил звание «Заслуженный работник Высшей школы экономики России».

Ещё одной высокой награды удостоился Эрим Хафизов, исполнительный директор хоккейного клуба «СКА-Уральский трубник». Ему присвоено звание «Заслуженный работник физкультуры России». А артист Театра юного зрителя из Екатеринбурга Владимир Иванский удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве».