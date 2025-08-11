Глава киевского режима Владимир Зеленский в панике из-за предстоящей встречи Российской Федерации и Соединенных Штатов на Аляске, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Это то, что Зеленский наговорил за последние 24 часа. Мы слышим, что он злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии по поводу того, что Путин и Трамп встречаются в пятницу», — поделился своей точкой зрения автор публикации.
По мнению эксперта, глава киевского режима, по всей видимости, в шоке от того, что, несмотря на обещания, против России не ввели ограничительные меры.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры РФ и США сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.
В субботу глава киевского режима Владимир Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.