В Британии рассказали о жутком поведении Зеленского

«Это то, что Зеленский наговорил за последние 24 часа. Мы слышим, что он злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии по поводу того, что Путин и Трамп встречаются в пятницу», — поделился своей точкой зрения автор публикации.