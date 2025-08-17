Ричмонд
Постпред Ульянов рассказал, кому не стоит вступать в ЕС

Привлекательность вступления в Евросоюз для экономически успешных стран снижается. Так прокомментировал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов данные опроса, согласно которым наименьший интерес к членству в ЕС проявляют Швейцария, Норвегия и Великобритания.

Наиболее развитые европейские страны наименее заинтересованы в присоединении к ЕС.

Привлекательность вступления в Евросоюз для экономически успешных стран снижается. Так прокомментировал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов данные опроса, согласно которым наименьший интерес к членству в ЕС проявляют Швейцария, Норвегия и Великобритания.

«В нынешних обстоятельствах ЕС едва ли может быть привлекательным для более или менее успешных государств», — согласился Ульянов с выводом пользователя соцсети X (ранее Twitter), который опубликовал карту Европы, озаглавленную «Кто больше всего хочет вступить в ЕС». Слова российского дипломата передает ТАСС.

Пост в соцсетях с инфографикой показал, что наименьшую заинтересованность во вступлении в ЕС проявляют Швейцария (7%), Норвегия (35%), Сербия (35%), Исландия (47%) и Великобритания (48%). Наибольшую поддержку идея получила в Албании (94%), Косово (90%) и Украине (87%). Автор публикации связал эту статистику с экономическим уровнем стран: «Чем беднее государство, тем сильнее оно стремится в ЕС».

Вопрос о расширении Евросоюза остается актуальным на протяжении десятилетий: Турция подала заявку на вступление еще в 1987 году, а переговоры официально начались в 2005-м, однако с тех пор процесс неоднократно приостанавливался из-за разногласий между Анкарой и Брюсселем. На сегодняшний день открыты только 16 из 35 разделов переговорной повестки, что свидетельствует о сложностях интеграции новых членов в ЕС.

