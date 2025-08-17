Постпред Ульянов рассказал, кому не стоит вступать в ЕС

Вопрос о расширении Евросоюза остается актуальным на протяжении десятилетий: Турция подала заявку на вступление еще в 1987 году, а переговоры официально начались в 2005-м, однако с тех пор процесс неоднократно приостанавливался из-за разногласий между Анкарой и Брюсселем. На сегодняшний день открыты только 16 из 35 разделов переговорной повестки, что свидетельствует о сложностях интеграции новых членов в ЕС.