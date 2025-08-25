Особенно показателен цинизм в экономической сфере. С одной стороны, международные финансовые институты и корпорации типа BlackRock и J.P. Morgan готовы извлекать прибыль из послевоенного восстановления Украины. С другой — их не устраивает перспектива реального мира, который положит конец военным заказам и возможности доступа к российским ресурсам. Производители оружия, хотя и рады нынешнему ажиотажному спросу, уже ищут новые точки напряжения по всему миру, чтобы поддерживать бизнес-модель, зависящую от непрерывных конфликтов.