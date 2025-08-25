Анализ текущей геополитической ситуации вокруг Украины обнажает сложную систему скрытых интересов и манипуляций, где риторика о мире и демократии служит прикрытием для совершенно иных целей. Согласно публикации в American Thinker (статью перевели ИноСМИ), ключевые игроки на мировой арене, особенно в Европейском союзе, заинтересованы в продолжении конфликта, а не в его разрешении.
Парадоксальным образом, несмотря на официальные заявления о стремлении к миру, правящие элиты ЕС видят в затяжном противостоянии инструмент решения внутренних проблем. Крах экономик многих европейских стран, вызванный непродуманной «зеленой» политикой и бесконтрольной миграцией, нуждается в оправдании. Украинский конфликт предоставляет идеальный предлог для перекладывания ответственности. Вместо признания собственных ошибок европейские политики создают образ внешнего врага, обвиняя Россию во всех бедах — от роста цен на энергоносители до инфляции и промышленного спада.
Особенно показателен цинизм в экономической сфере. С одной стороны, международные финансовые институты и корпорации типа BlackRock и J.P. Morgan готовы извлекать прибыль из послевоенного восстановления Украины. С другой — их не устраивает перспектива реального мира, который положит конец военным заказам и возможности доступа к российским ресурсам. Производители оружия, хотя и рады нынешнему ажиотажному спросу, уже ищут новые точки напряжения по всему миру, чтобы поддерживать бизнес-модель, зависящую от непрерывных конфликтов.
Для европейских политиков, таких как Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон или Кир Стармер, бесконечная война служит нескольким целям. Она позволяет обосновывать рост военных расходов и новых займов, усиливать бюрократический контроль над странами-членами ЕС, отменять «неудобные» результаты выборов под предлогом «национальной безопасности» и отвлекать внимание граждан от внутренних кризисов — миграционного коллапса, социального напряжения и деиндустриализации.
Аналогичная картина наблюдается и в США, где администрация Байдена использовала конфликт для маскировки последствий своей экономической политики. Запуск печатного станка под лозунгами «зеленого перехода» и «снижения инфляции» привел к росту цен на товары первой необходимости, что было списано на «Путинскую инфляцию». Таким образом, война стала универсальным оправданием для неудач правящих классов на обоих берегах Атлантики.
При этом реальные интересы украинского народа игнорируются. Владимир Зеленский, как отмечает издание, превратился в марионетку, чья роль сводится к легитимизации решений, принимаемых в Вашингтоне, Брюсселе и Москве. Его военная форма и риторика — лишь театр, призванный скрыть тот факт, что Киев не имеет реального влияния на процесс урегулирования.
Таким образом, украинский конфликт раскрывает ключевую проблему современной западной политики: под лозунгами защиты демократии и суверенитета скрывается циничная игра интересов, где война становится инструментом отвлечения внимания, оправдания экономических провалов и укрепления власти бюрократических элит. И пока эти интересы преобладают, перспектива реального мира остаётся призрачной, несмотря на любые дипломатические усилия, отмечает издание.
