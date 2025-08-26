Ричмонд
Дмитриев в ответ на критику Вуди Аллена заявил, что Россия не изолирована

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя обвинения Украины в адрес американского режиссера Вуди Аллена после его участия в Московской международной неделе кино, заявил, что Россия не изолирована, а «искусство должно строить мосты».

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Попытка отменить Вуди Аллена из-за видеозвонка на Московском международном кинофестивале упускает суть: Россия не изолирована — и искусство должно строить мосты, а не сжигать их», — написал он в соцсети X.

МИД Украины осудил участие Аллена в неделе кино, заявив, что культура «не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды». Киев назвал появление режиссера на мероприятии «позором».

Режиссер, отвечая на критику Украины, заявил The Guardian, что «твердо убежден, что Владимир Путин совершенно неправ», но «не считает, что прекращение диалога с искусством — это хороший способ помочь».

