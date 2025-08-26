Дмитриев в ответ на критику Вуди Аллена заявил, что Россия не изолирована

«Попытка отменить Вуди Аллена из-за видеозвонка на Московском международном кинофестивале упускает суть: Россия не изолирована — и искусство должно строить мосты, а не сжигать их», — написал он в соцсети X.
МИД Украины осудил участие Аллена в неделе кино, заявив, что культура «не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды». Киев назвал появление режиссера на мероприятии «позором».
Режиссер, отвечая на критику Украины, заявил The Guardian, что «твердо убежден, что Владимир Путин совершенно неправ», но «не считает, что прекращение диалога с искусством — это хороший способ помочь».