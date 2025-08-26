Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя обвинения Украины в адрес американского режиссера Вуди Аллена после его участия в Московской международной неделе кино, заявил, что Россия не изолирована, а «искусство должно строить мосты».