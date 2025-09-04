Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Европа посмеялась над Венгрией после ударов ВСУ по «Дружбе»

Украина атаковала «Дружбу» вооружением, которое ей поставили партнеры Венгрии, отметила дипломат.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Венгрия столкнулась с сарказмом и насмешками со стороны Европейского союза после террористической атаки Киева на нефтепровод «Дружба». Об этом она сообщила на полях Восточно-экономического форума.

По словам дипломата, венгерские власти неоднократно обращались к своим европейским партнёрам с призывами отреагировать на инцидент и выразили озабоченность по поводу энергетической безопасности.

«Венгрия умоляла, просила, обращалась к своим как бы солидарным партнёрам по объединению о соответствующей реакции», — рассказала Захарова.

Однако, по её данным, в ответ Брюссель заявил, что проблемы с энергоснабжением Венгрии «не являются проблемами Европы». Захарова подчеркнула, что Украина при атаке на «Дружбу» использовала в атаке вооружение, поставленное ей теми же странами, которые теперь игнорируют обеспокоенность Будапешта.

Накануне в Венгрии заявили, что Киев снова готовится атаковать нефтепровод «Дружба».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше