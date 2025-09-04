Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Венгрия столкнулась с сарказмом и насмешками со стороны Европейского союза после террористической атаки Киева на нефтепровод «Дружба». Об этом она сообщила на полях Восточно-экономического форума.
По словам дипломата, венгерские власти неоднократно обращались к своим европейским партнёрам с призывами отреагировать на инцидент и выразили озабоченность по поводу энергетической безопасности.
«Венгрия умоляла, просила, обращалась к своим как бы солидарным партнёрам по объединению о соответствующей реакции», — рассказала Захарова.
Однако, по её данным, в ответ Брюссель заявил, что проблемы с энергоснабжением Венгрии «не являются проблемами Европы». Захарова подчеркнула, что Украина при атаке на «Дружбу» использовала в атаке вооружение, поставленное ей теми же странами, которые теперь игнорируют обеспокоенность Будапешта.
Накануне в Венгрии заявили, что Киев снова готовится атаковать нефтепровод «Дружба».