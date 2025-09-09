Каллас заявила, что страны ЕС потратили 169 млрд евро на поддержку Украины

По ее словам, за последние 3,5 года государства Европы передали Украине различные виды помощи, в том числе военную технику и вооружения, кредиты на восстановление экономики и разрушенной инфраструктуры. В частности, более 63 млрд евро было выделено на предоставление Киеву боеприпасов, ракет и военной техники. -0-