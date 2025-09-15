Ричмонд
«Сплотились и пошли»: Дрозденко поблагодарил за поддержку на выборах, у него 84,2%

По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах губернатора Ленинградской области побеждает Александр Дрозденко. Действующий глава региона набирает 84,21% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК.

Источник: Коммерсантъ

Второй результат у кандидата от ЛДПР Андрея Лебедева (6,69% голосов). Далее следуют: Игорь Новиков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 3,02%, Сергей Малинкович («Коммунисты России») — 2,65% и Сергей Лисовский («Зеленые») — 2,20% голосов избирателей.

Сам господин Дрозденко в ночь на 15 сентября поблагодарил жителей Ленобласти «за чувство локтя и чувство команды», отметив активность граждан на выборах.

«Все-таки кампания по выборам губернатора — это не федеральная компания, и мы в предыдущие годы всегда подходили к рубежу 50%, но ни разу его не преодолели ни в 2015 году, ни в 2020 году. А здесь мы увидели очень хорошую явку, причем равную явку все три дня. И даже сегодня (в воскресенье, 14 сентября — “Ъ-СПб”), хотя у нас было такое тревожное утро, тревожная ночь, думали, что это скажется на настроениях, а сказалось наоборот: люди сплотились и пошли», — заявил господин Дрозденко.

«Хочу сказать всем ленинградцам слова благодарности за ленинградский патриотизм, за ленинградское чувство локтя и чувство команды», — подчеркнул он.

Напомним, что выборы губернатора Ленинградской области проходили в течение трех дней на фоне различных происшествий, в том числе трагических.

