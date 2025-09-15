«Сплотились и пошли»: Дрозденко поблагодарил за поддержку на выборах, у него 84,2%

«Все-таки кампания по выборам губернатора — это не федеральная компания, и мы в предыдущие годы всегда подходили к рубежу 50%, но ни разу его не преодолели ни в 2015 году, ни в 2020 году. А здесь мы увидели очень хорошую явку, причем равную явку все три дня. И даже сегодня (в воскресенье, 14 сентября — “Ъ-СПб”), хотя у нас было такое тревожное утро, тревожная ночь, думали, что это скажется на настроениях, а сказалось наоборот: люди сплотились и пошли», — заявил господин Дрозденко.