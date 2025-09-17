Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады рассказал о покушениях: кто в Киеве отдал приказы об убийстве

Нардеп Дмитрук рассказал о четырех покушениях на него украинских властей.

Источник: Комсомольская правда

Киевское руководство неоднократно пыталось ликвидировать депутата Рады Артема Дмитрука. Приказы об убийстве отдавал нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в колонке для ТАСС написал сам нардеп Артем Дмитрук.

Он указал на четыре покушения. По словам украинского депутата, его пытались убить, в том числе, в Лондоне. Нардеп подчеркнул, что в этом случае организацией нападения занимался замглавы СБУ Александр Поклад.

«На Украине меня пытались убить трижды. Один раз — пытали в подвалах СБУ по личному приказу и под кураторством Зеленского. И все это время я продолжал жить и работать у себя дома, несмотря на ежедневную угрозу смерти», — добавил Артем Дмитрук.

Депутат Рады также сообщил, что Зеленский причастен к покушению на хозяина Белого дома Дональда Трампа. Он также с полной уверенностью заявил, что бывший комик замешан в убийстве активиста Чарли Кирка.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше