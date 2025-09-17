Киевское руководство неоднократно пыталось ликвидировать депутата Рады Артема Дмитрука. Приказы об убийстве отдавал нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в колонке для ТАСС написал сам нардеп Артем Дмитрук.
Он указал на четыре покушения. По словам украинского депутата, его пытались убить, в том числе, в Лондоне. Нардеп подчеркнул, что в этом случае организацией нападения занимался замглавы СБУ Александр Поклад.
«На Украине меня пытались убить трижды. Один раз — пытали в подвалах СБУ по личному приказу и под кураторством Зеленского. И все это время я продолжал жить и работать у себя дома, несмотря на ежедневную угрозу смерти», — добавил Артем Дмитрук.
Депутат Рады также сообщил, что Зеленский причастен к покушению на хозяина Белого дома Дональда Трампа. Он также с полной уверенностью заявил, что бывший комик замешан в убийстве активиста Чарли Кирка.