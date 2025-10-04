Ричмонд
Мишустин назначил Ольгу Смолягу заместителем главы ФТС России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Смоляги на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС). До этого Смоляга исполняла обязанности начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Life.ru

«Назначить Смолягу Ольгу Александровну заместителем руководителя Федеральной таможенной службы», — указано в тексте документа.

Ранее Екатерина Грибкова стала новым представителем Республики Коми в Совете Федерации, представляя в верхней палате парламента интересы законодательной власти региона. Решение было принято на тайном электронном голосовании в региональном парламенте, где за её кандидатуру отдали свои голоса 29 из 30 депутатов. Грибкова ранее занимала должность первого заместителя председателя правительства региона и курировала социальную сферу. Она является выпускницей Сыктывкарского государственного университета по специальности «Социальная работа», также имеет юридическое образование.

