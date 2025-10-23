Ричмонд
Путин «охладил пыл» генералов НАТО оружием «Судного дня»

Проведением учений стратегических ядерных сил президент России Владимир Путин показал «европейскому НАТО», что Москве есть чем ответить в случае угрозы — оружием «Судного дня». Об этом пишет URA.ru со ссылкой на экспертов.

Источник: Life.ru

По словам экспертов, учения демонстрируют готовность России реагировать на провокационные действия НАТО. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников отметил, что западные манёвры в Северном море, включая учения в проливах Каттегат, Эресунн, Большой и Малый Бельт, затрагивают интересы страны. Он также заявил, что Москва намерена сохранить паритет и «охладить пыл» генералов НАТО.

«На учениях НАТО работали с тактическими ядерными боеприпасами для истребителей четвертого и пятого поколений. На тренировке России — стратегические боеприпасы. Это оружие “Судного дня”, — заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Напомним, под руководством Владимира Путина прошла тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Глава государства вышел на связь с Генштабом из Кремля. Он подчеркнул, что эта тренировка — плановая. Участие в манёврах приняли подвижный грунтовый комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, подлодка стратегического назначения «Брянск» в Баренцевом море и бомбардировщики Ту-95МС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
