Глава МИДа Казахстана встретился со спецпосланником Трампа: что они обсуждали

Ермек Кошербаев провел переговоры со спецпосланником Трампа по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гором и заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в казахстанском ведомстве, на встрече стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, уделив особое внимание развитию экономического и инвестиционного партнёрства, взаимодействию в сфере инноваций и искусственного интеллекта, образования и науки.

Отдельно обсуждены перспективы сотрудничества в области энергетической безопасности и добычи критически важных минералов.

Министр иностранных дел Казахстана Кошербаев отметил, что Астана рассматривает Вашингтон как одного из ключевых партнёров в реализации реформ и модернизации экономики. Он подчеркнул готовность к совместной работе над инициативами, направленными на устойчивый экономический рост, а также значимость Казахстана в обеспечении глобальной энергетической безопасности, стабильности цепочек поставок и устойчивого развития всего обширного Центральноазиатского региона.

Собеседники также выразили общую заинтересованность в углублении регионального взаимодействия, в том числе в рамках диалоговой платформы «C5+1», которая в этом году отмечает десятилетний юбилей. Было отмечено, что данный формат способствует развитию региональной интеграции, транспортно‑логистических связей и укреплению устойчивого роста в Центральной Азии.

Отдельно стороны обсудили предстоящее участие президента РК Касым‑Жомарта Токаева на саммите «С5+1» в Вашингтоне по приглашению президента США Дональда Трампа.

«По итогам переговоров глава МИД Казахстана и представители американской делегации подтвердили готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнёрства, ориентированного на обеспечение стабильности, безопасности и процветания региона», — заключили в министерстве.

