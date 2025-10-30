Глава МИДа Казахстана встретился со спецпосланником Трампа: что они обсуждали

Министр иностранных дел Казахстана Кошербаев отметил, что Астана рассматривает Вашингтон как одного из ключевых партнёров в реализации реформ и модернизации экономики. Он подчеркнул готовность к совместной работе над инициативами, направленными на устойчивый экономический рост, а также значимость Казахстана в обеспечении глобальной энергетической безопасности, стабильности цепочек поставок и устойчивого развития всего обширного Центральноазиатского региона.