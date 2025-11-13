В Госдуме хотят защитить добросовестных покупателей квартир от мошенничества

Члены комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов и по аграрным вопросам Дмитрий Лоцманов из фракции «Единая Россия» обратились к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой озвучить позицию по проблеме массового обмана честных покупателей недвижимости при купле-продаже. Об этом сообщил ТАСС сам Эдуард Кузнецов.
В обращении подчеркивалось, что в последнее время СМИ публикуют сообщения о признании судом сделок купли-продажи недвижимости недействительными из-за якобы принуждения продавца к заключению сделки.
«Законодателям давно известна проблема “добросовестного владения”, однако на практике действующее законодательство порой не способно адекватно защитить добросовестных покупателей», — сказано в обращении, копия которого имеется у ТАСС.
Авторы письма также указывают, что зачастую семьи с детьми остаются без жилья, но при этом несут ипотечные обязательства. Медицинские справки о дееспособности продавца ситуацию не спасают, поскольку недобросовестные продавцы часто ссылаются на давление третьих лиц.
Варианты решений, которые предлагают депутаты, включают установление разумного срока для признания сделки ничтожной с внесением поправок в статью 166 ГК РФ либо связывание признания сделки недействительной с обязательным возбуждением уголовного дела по статье 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки).
Недавно россиянам раскрыли три способа защиты квартир пожилых людей от мошенников.