Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят защитить добросовестных покупателей квартир от мошенничества

В ГД заявили, что зачастую семьи с детьми остаются без жилья из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Члены комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов и по аграрным вопросам Дмитрий Лоцманов из фракции «Единая Россия» обратились к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой озвучить позицию по проблеме массового обмана честных покупателей недвижимости при купле-продаже. Об этом сообщил ТАСС сам Эдуард Кузнецов.

В обращении подчеркивалось, что в последнее время СМИ публикуют сообщения о признании судом сделок купли-продажи недвижимости недействительными из-за якобы принуждения продавца к заключению сделки.

«Законодателям давно известна проблема “добросовестного владения”, однако на практике действующее законодательство порой не способно адекватно защитить добросовестных покупателей», — сказано в обращении, копия которого имеется у ТАСС.

Авторы письма также указывают, что зачастую семьи с детьми остаются без жилья, но при этом несут ипотечные обязательства. Медицинские справки о дееспособности продавца ситуацию не спасают, поскольку недобросовестные продавцы часто ссылаются на давление третьих лиц.

Варианты решений, которые предлагают депутаты, включают установление разумного срока для признания сделки ничтожной с внесением поправок в статью 166 ГК РФ либо связывание признания сделки недействительной с обязательным возбуждением уголовного дела по статье 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки).

Недавно россиянам раскрыли три способа защиты квартир пожилых людей от мошенников.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше