В России планируют приравнять деструктивный контент к экстремистскому: в ГД сделали заявление

Госдума готовит поправки к закону «Об информации», которые позволят приравнять деструктивный контент к экстремистскому. Это значит, что такой материал можно будет блокировать без судебного решения. Об этом «Известиям» рассказал Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, который участвует в разработке инициативы.
«Сейчас предложение находится на стадии доработки. Мы намерены стать первой страной, которая серьезно очистит интернет от фейков, ботов и вредоносного контента. Россия должна показать пример всему миру, как навести порядок в сети. Для этого у нас есть все необходимые технические возможности», — отметил Свинцов.
По его словам, вместе с учёными и блогерами сейчас формулируются точные определения для новых норм. Депутат уточнил, что такой деструктивный контент будет приравнен к материалам ЛГБТ* или другим экстремистским материалам. Блокировка будет проходить автоматически через Роскомнадзор.
«Надеюсь, поправки внесут в Госдуму до конца года», — добавил Свинцов.
Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзор уже заблокировал около 56 тысяч сайтов, отказавшихся удалить экстремистский контент.
*Движение признано в России экстремистским и запрещено.