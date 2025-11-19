В России планируют приравнять деструктивный контент к экстремистскому: в ГД сделали заявление

Госдума готовит поправки к закону «Об информации», которые позволят приравнять деструктивный контент к экстремистскому. Это значит, что такой материал можно будет блокировать без судебного решения. Об этом «Известиям» рассказал Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, который участвует в разработке инициативы.