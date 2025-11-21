Ричмонд
Axios: США готовы изменить план по Украине, но ждут серьёзного отношения Киева

Вашингтон рассматривает мирный план по украинскому конфликту как «живой документ».

Источник: Комсомольская правда

Вашингтонская администрация готова корректировать новый американский план урегулирования конфликта на Украине в процессе его обсуждения, однако ожидает от Киева серьезного и оперативного отношения к предложенным США мерам. Об этом сообщил американский портал Axios.

Источник из числа американских чиновников уточнил, что Вашингтон рассматривает план как «живой документ», способный изменяться на основе консультаций со всеми сторонами.

«Однако чиновник подчеркнул, что предложение справедливое, и США ожидают от Украины серьёзного и незамедлительного взаимодействия», — говорится в материале. Также отмечается, что план одобрен президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, накануне портал Axios опубликовал полный список из 28 пунктов плана. Чиновники США и Украины подтвердили их подлинность. Пункты совпадают с документом, ранее опубликованным депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко*.

* — Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

