Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью

Зона охватывает протяженность границы на участке 60,67 километра, который расположен в зоне ответственности погранотрядов в Наревке, Беловеже, Дубичах Церковных и Черемше. На отрезке 44,55 километра зона на пребывание уходит вглубь польской территории на 200 метров от линии госграницы, а на другом отрезке, длиной 16,12 километра, она шире и составляет около двух километров. Пребывание в зоне без специального разрешения запрещено.