Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью

«Решением министра внутренних дел и администрации временный запрет на пребывание в буферной зоне на польско-белорусской границе продлен еще на 90 дней. Постановление опубликовано в Законодательном вестнике 3 декабря и вступает в силу в пятницу, 5 декабря 2025 года», — сказано в сообщении ведомства.
Утверждается, что временный запрет на пребывание в так называемой буферной зоне позволил польским властям эффективно бороться с нелегальными мигрантами.
«В результате этого надежность границы возросла до 98%», — заявили в МВД.
Буферная зона
Буферная зона на границе с Беларусью действует согласно постановлению польских властей, принятому в июне минувшего года. Позже срок ее действия несколько раз продлевался.
Зона охватывает протяженность границы на участке 60,67 километра, который расположен в зоне ответственности погранотрядов в Наревке, Беловеже, Дубичах Церковных и Черемше. На отрезке 44,55 километра зона на пребывание уходит вглубь польской территории на 200 метров от линии госграницы, а на другом отрезке, длиной 16,12 километра, она шире и составляет около двух километров. Пребывание в зоне без специального разрешения запрещено.
Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что буферная зона нужна для сдерживания нелегальной миграции.