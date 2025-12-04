Ричмонд
Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Польша в очередной раз продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью, соответствующее постановление вступит в силу в ближайшую пятницу, сообщили в польском министерстве внутренних дел и администрации.

Источник: Sputnik.by

«Решением министра внутренних дел и администрации временный запрет на пребывание в буферной зоне на польско-белорусской границе продлен еще на 90 дней. Постановление опубликовано в Законодательном вестнике 3 декабря и вступает в силу в пятницу, 5 декабря 2025 года», — сказано в сообщении ведомства.

Утверждается, что временный запрет на пребывание в так называемой буферной зоне позволил польским властям эффективно бороться с нелегальными мигрантами.

«В результате этого надежность границы возросла до 98%», — заявили в МВД.

Буферная зона

Буферная зона на границе с Беларусью действует согласно постановлению польских властей, принятому в июне минувшего года. Позже срок ее действия несколько раз продлевался.

Зона охватывает протяженность границы на участке 60,67 километра, который расположен в зоне ответственности погранотрядов в Наревке, Беловеже, Дубичах Церковных и Черемше. На отрезке 44,55 километра зона на пребывание уходит вглубь польской территории на 200 метров от линии госграницы, а на другом отрезке, длиной 16,12 километра, она шире и составляет около двух километров. Пребывание в зоне без специального разрешения запрещено.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что буферная зона нужна для сдерживания нелегальной миграции.

