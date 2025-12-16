BZ: исход переговоров по урегулированию на Украине зависит от РФ и Китая

Итог переговоров по урегулированию украинского кризиса во многом зависит от России и Китая, тогда как Европа останется в стороне. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
Автор статьи считает, что лидеры стран ЕС и Владимир Зеленский проводят встречи в Берлине, чтобы обозначить свои интересы в мирном урегулировании на Украине. В статье отмечается, что итоги этих встреч во многом определяют РФ и Китай, несмотря на то, что они не присутствуют за столом переговоров.
По мнению издания, США и Россия в сегодняшней системе международных отношений продолжают играть ключевую роль в «формировании архитектуры безопасности». Китай же, как указывают журналисты, все увереннее выступает в качестве центра экономического и технологического притяжения. В сложившейся ситуации страны Европы остаются без собственной самостоятельной роли в мировой политике.
14 и 15 декабря в Берлине прошли переговоры между делегациями США и Украины. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о «значительном прогрессе», достигнутом в ходе встреч.
Ранее американский лидер Донадьд Трамп признал потерю Украиной части территорий.