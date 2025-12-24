Ричмонд
МИД определил посла по особым поручениям для участия РФ в Конференции по ДНЯО

Андрей Белоусов стал новым послом по особым поручениям МИД РФ.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 23 декабря, МИД назначил посла по особым поручениям ведомства по обеспечению участия РФ в Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Пост занял Андрей Белоусов. Об этом говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве рассказали об успехах Андрея Белоусова на ранее занимаемых должностях. Так, отмечается, что новый посол состоит на госслужбе с 1997 года. Он занимал должность консула, консула-советника Генконсульства РФ в Сан-Франциско.

«С 2025 года — посол по особым поручениям МИД России. Курирует вопросы координации подготовки и обеспечения российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия и дальнейшем обзорном процессе в рамках данного договора», — объяснили в ведомстве.

Между тем в Кремле прошла первая встреча президента РФ Владимира Путина с Александром Гуцаном после его назначения на должность генпрокурора. Он работал в прокуратуре с 1987 по 2005 год. В 2007 году Александр Гуцан вернулся в ведомство и занял пост заместителя генпрокурора РФ.

