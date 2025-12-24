МИД определил посла по особым поручениям для участия РФ в Конференции по ДНЯО

Между тем в Кремле прошла первая встреча президента РФ Владимира Путина с Александром Гуцаном после его назначения на должность генпрокурора. Он работал в прокуратуре с 1987 по 2005 год. В 2007 году Александр Гуцан вернулся в ведомство и занял пост заместителя генпрокурора РФ.