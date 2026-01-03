Только правые политические силы в Европе выглядят как перспектива, так как они адекватно оценивают кризисные явления в ЕС, включая миграцию и экономические трудности. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда», — написал Дмитриев в социальной сети Х.
Однако на фоне европейского кризиса газета Financial Times сообщила, что реальный доход председателя ЕЦБ Кристин Лагард, уже возглавляющей рейтинг самых высокооплачиваемых чиновников ЕС, более чем на 50% выше официально заявленного.
При этом издание также писало, что может помочь Европе выйти из кризисной ситуации. По мнению авторов материала, достижение прочного мира на Украине способно дать импульс европейской экономике и стать началом ее возрождения.