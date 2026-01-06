Ричмонд
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции из-за смены главы СБУ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский нарушил конституцию Украины, назначив врио главы СБУ Евгения Хмару вместо Василия Малюка, заявили в партии «Европейская солидарность» в Верховной раде.

Накануне Зеленский подписал указ о назначении Хмары вместо Малюка, тогда же последний заявил об уходе с должности.

«Назначение и увольнение главы СБУ не является полномочием президента: президент лишь вносит представление, а решение принимает парламент. Поэтому в случае с назначением врио главы СБУ — независимо от персоналий или оценок эффективности работы ведомства — имеем ситуацию, когда президент фактически вышел за пределы определенных Конституцией полномочий, отстранив Василия Малюка и назначив Евгения Хмару», — говорится в сообщении, опубликованном в партийном Telegram-канале.

В партии отметили, что Зеленский как гарант конституции не имеет права ее нарушать, но делает это регулярно.