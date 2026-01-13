Newsmax: Дания помогала США захватить судно Marinera

Согласно статье, помощь была оказана несмотря на то, что администрация Дональда Трампа усилила давление на Данию из-за контроля над Гренландией. Официальные лица отказались сообщить, в чем именно заключалась поддержка со стороны Дании. На прошлой неделе министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что Британия разрешила американским самолетам использовать британские базы для захвата Marinera и обеспечила дополнительное наблюдение и дозаправку на последнем этапе операции.
Newsmax отмечает, что такое сотрудничество «типично» для союзников по НАТО, а официальный представитель США заявил, что усилия союзников имеют решающее значение для успеха американских операций. Дания, согласно изданию, занимает 6-е место среди союзников США по НАТО по объему расходов на оборону в процентах от ВВП, расходуя на эти цели 3,22%.
Тем не менее поддержка со стороны Копенгагена не помешала США настаивать на аннексии Гренландии, которая «сотнями лет» считается территорией Дании, обращает внимание Newsmax.
В понедельник стало известно, что член палаты представителей Рэнди Файн представил законопроект об аннексии Гренландии, который, по его словам, направлен на «обеспечение стратегических национальных интересов США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России». Датский чиновник, говоривший на условиях анонимности, назвал этот законопроект «явно театральным» и «бесперспективным» с точки зрения Дании.
Тем не менее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио проведет переговоры с датскими официальными лицами о покупке Гренландии, на которой настаивает Трамп. В преддверии этой встречи официальные лица Дании и Гренландии пожаловались Newsmax, что «так не поступают с настоящими друзьями», добавив, что «Гренландия не продается».