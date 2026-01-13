Newsmax: Дания помогала США захватить судно Marinera

Тем не менее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио проведет переговоры с датскими официальными лицами о покупке Гренландии, на которой настаивает Трамп. В преддверии этой встречи официальные лица Дании и Гренландии пожаловались Newsmax, что «так не поступают с настоящими друзьями», добавив, что «Гренландия не продается».