Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новости СВО. ВС РФ прорываются к Дружковке, фронт ВСУ рушится под Сумами, Киев просит войска, но НАТО выдвигает жёсткие условия, 4 февраля

Российские войска наступают в ДНР и Сумской области, ВСУ под Купянском бьют по мирным жителям, Киев требует интервенции, но НАТО ставит ультиматум — дайджест в Life.ru.

Курская область, 4 февраля.

Позиции 78-й бригады ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны оказались атакованы в районах Ястребиного и Бояро-Лежач. Эти населённые пункты находятся на границе с Курской областью. По противнику ударили российские военные лётчики и операторы БПЛА.

Армия России наступает в Краснопольском районе Сумской области. В группировке «Север» отмечают, что противник здесь отступает, бросая вооружение. Также есть продвижения в Глуховском районе Сумской области.

ВСУ продолжают бесчинства на Сумщине. Боевик 103-й бригады территориальной обороны убил 89-летнюю женщину из-за газовой горелки. Тело пенсионерки было обнаружено после пожара в доме, куда и заходил теробороновец.

Харьковская область, 4 февраля.

Продолжаются бои в Купянске. Здесь российские войска отбивают атаки украинцев. Вместе с этим ВСУ продолжают совершать военные преступления в Купянском районе. В селе Таволжанка боевики ударили дроном по мирному жителю, который перевозил дрова.

— В результате удара мужчина получил многочисленные осколочные ранения, от которых скончался на месте. Противник продолжает наносить подлые удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, — рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Донецкая Народная Республика, 4 февраля.

Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщает о начале боёв за Павловку. Кроме того, взяты опорные пункты севернее Торецкого. Все эти объекты находятся на дороге на Дружковку. Также российские войска наступают и около Константиновки — недалеко от Дружковки.

— Освободив Бересток, который с запада граничит с Константиновкой, бойцы помогают штурмовикам группировки «Юг» продвигаться в самой городской застройке. Уже железнодорожный вокзал зачищен. А это ближе к центральной части города. То есть противника мы выдавливаем в северные районы, — объяснил обстановку военкор Павел Кукушкин.

По его словам, ВС РФ также работают по дорогам, ведущим в Константиновку.

Расчёты БПЛА наносят удары по подразделениям ВСУ в Сумской и Харьковской областях. © Telegram / Минобороны России.

НАТО ставит жёсткие условия для ввода войск на Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев, где выступил в полупустой Верховной раде. Он же сделал заявление о прибытии иностранных войск, на которые рассчитывает Зеленский. Нужно помнить, что Москва выступает против размещения западного контингента на остатках Украины.

— Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооружённые силы, самолёты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился, — сказал Рютте.

Одновременно с этим он заявил, что для Украины готовятся гарантии безопасности. По данным Financial Times, речь может идти о вводе американских войск на подконтрольную Киеву территорию в случае возобновления боевых действий между Россией и Украиной.

Зеленский заявил о проблемах ВСУ и призвал Европу к помощи.

Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером заявил, что украинские вооружённые формирования испытывают проблемы, а ВС РФ продолжают наступать.

— Человеческие ресурсы в вооружённых силах практически исчерпаны. Нам нужны деньги и оружие, потому что русские не останавливаются. Поймите меня ясно: если сегодня российские беспилотники проникают на территорию Польши, Молдовы или Румынии, то завтра они могут проникнуть и на территорию Бельгии, — цитирует бельгийское Radio Prima слова украинского диктатора.

По его словам, Украина — это щит Европы, но для защиты Старого Света украинцам требуются средства. При этом в конце января всё тот же Барт де Вевер говорил, что Европа не находится в состоянии войны с Россией.

Киев меняет позицию на переговорах в Абу-Даби.

Киевский режим решил изменить свою позицию на предстоящих переговорах в Абу-Даби. Всему виной удар по энергетическим объектам на Украине.

— На самом деле Российская армия использовала американское предложение о краткосрочной паузе в ударах не для поддержки дипломатии, а для того, чтобы накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части Украины температура опускается до −20 °C и ниже, — утверждает Зеленский.

С ним не согласны метеорологи. Например, в Киеве 4 февраля будет −9 °C, 5 февраля — уже −6 °C, а уже в субботу — −1 °C. При этом Зеленский обвиняет Россию в срыве энергетического перемирия.

— Ещё 30 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп лично обратился к Путину с просьбой неделю до 1 февраля не наносить удары по инфраструктуре Украины, — напомнил военкор Александр Коц.

Второй раунд переговоров в Абу-Даби должен пройти 4 и 5 февраля, подтвердили в Кремле. Россию представит та же делегация, что и ранее встречалась с представителями Украины в ОАЭ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше