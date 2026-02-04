Курская область, 4 февраля.
Позиции 78-й бригады ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны оказались атакованы в районах Ястребиного и Бояро-Лежач. Эти населённые пункты находятся на границе с Курской областью. По противнику ударили российские военные лётчики и операторы БПЛА.
Армия России наступает в Краснопольском районе Сумской области. В группировке «Север» отмечают, что противник здесь отступает, бросая вооружение. Также есть продвижения в Глуховском районе Сумской области.
ВСУ продолжают бесчинства на Сумщине. Боевик 103-й бригады территориальной обороны убил 89-летнюю женщину из-за газовой горелки. Тело пенсионерки было обнаружено после пожара в доме, куда и заходил теробороновец.
Харьковская область, 4 февраля.
Продолжаются бои в Купянске. Здесь российские войска отбивают атаки украинцев. Вместе с этим ВСУ продолжают совершать военные преступления в Купянском районе. В селе Таволжанка боевики ударили дроном по мирному жителю, который перевозил дрова.
— В результате удара мужчина получил многочисленные осколочные ранения, от которых скончался на месте. Противник продолжает наносить подлые удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, — рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Донецкая Народная Республика, 4 февраля.
Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщает о начале боёв за Павловку. Кроме того, взяты опорные пункты севернее Торецкого. Все эти объекты находятся на дороге на Дружковку. Также российские войска наступают и около Константиновки — недалеко от Дружковки.
— Освободив Бересток, который с запада граничит с Константиновкой, бойцы помогают штурмовикам группировки «Юг» продвигаться в самой городской застройке. Уже железнодорожный вокзал зачищен. А это ближе к центральной части города. То есть противника мы выдавливаем в северные районы, — объяснил обстановку военкор Павел Кукушкин.
По его словам, ВС РФ также работают по дорогам, ведущим в Константиновку.
Расчёты БПЛА наносят удары по подразделениям ВСУ в Сумской и Харьковской областях. © Telegram / Минобороны России.
НАТО ставит жёсткие условия для ввода войск на Украину.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев, где выступил в полупустой Верховной раде. Он же сделал заявление о прибытии иностранных войск, на которые рассчитывает Зеленский. Нужно помнить, что Москва выступает против размещения западного контингента на остатках Украины.
— Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооружённые силы, самолёты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился, — сказал Рютте.
Одновременно с этим он заявил, что для Украины готовятся гарантии безопасности. По данным Financial Times, речь может идти о вводе американских войск на подконтрольную Киеву территорию в случае возобновления боевых действий между Россией и Украиной.
Зеленский заявил о проблемах ВСУ и призвал Европу к помощи.
Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером заявил, что украинские вооружённые формирования испытывают проблемы, а ВС РФ продолжают наступать.
— Человеческие ресурсы в вооружённых силах практически исчерпаны. Нам нужны деньги и оружие, потому что русские не останавливаются. Поймите меня ясно: если сегодня российские беспилотники проникают на территорию Польши, Молдовы или Румынии, то завтра они могут проникнуть и на территорию Бельгии, — цитирует бельгийское Radio Prima слова украинского диктатора.
По его словам, Украина — это щит Европы, но для защиты Старого Света украинцам требуются средства. При этом в конце января всё тот же Барт де Вевер говорил, что Европа не находится в состоянии войны с Россией.
Киев меняет позицию на переговорах в Абу-Даби.
Киевский режим решил изменить свою позицию на предстоящих переговорах в Абу-Даби. Всему виной удар по энергетическим объектам на Украине.
— На самом деле Российская армия использовала американское предложение о краткосрочной паузе в ударах не для поддержки дипломатии, а для того, чтобы накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части Украины температура опускается до −20 °C и ниже, — утверждает Зеленский.
С ним не согласны метеорологи. Например, в Киеве 4 февраля будет −9 °C, 5 февраля — уже −6 °C, а уже в субботу — −1 °C. При этом Зеленский обвиняет Россию в срыве энергетического перемирия.
— Ещё 30 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп лично обратился к Путину с просьбой неделю до 1 февраля не наносить удары по инфраструктуре Украины, — напомнил военкор Александр Коц.
Второй раунд переговоров в Абу-Даби должен пройти 4 и 5 февраля, подтвердили в Кремле. Россию представит та же делегация, что и ранее встречалась с представителями Украины в ОАЭ.