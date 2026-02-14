Ричмонд
Стармер призовет Европу уйти от зависимости от США в вопросах обороны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступит на Мюнхенской конференции по безопасности со словами о необходимости для Европы отказаться от зависимости от Соединенных Штатов и усилить внутриевропейское развитие. Его будущая речь 13 февраля опубликована на сайте британского правительства.

Источник: Известия

«Он скажет, что США остаются незаменимым союзником и внесли беспрецедентный вклад в европейскую безопасность. Но по мере того, как меняется их собственная позиция в области национальной безопасности, Европа должна перейти от чрезмерной зависимости к взаимозависимости, прокладывая новый путь к суверенному сдерживанию и жесткой силе», — следует из публикации.

Уточняется, что премьер-министр также призовет перейти к «более европейскому НАТО», в основе которого будут лежать тесные контакты между Лондоном и Брюсселем. Ожидается, что соответствующие заявления Стармер сделает на фоне якобы существующей угрозы со стороны России.

Немецкий юрист и писатель Эрик Йохем 8 февраля заявил, что Евросоюз использует риторику о якобы существующей угрозе со стороны России как инструмент для формирования собственного суверенитета, при этом реальной угрозы нападения со стороны Москвы не существует.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 11 февраля отметил, что Стармер постоянно терпит неудачи в своей деятельности: он проваливается во всем, включая санкции. Глава РФПИ посоветовал британскому премьеру поступать не так, как ему подсказывают инстинкты, а наоборот.

