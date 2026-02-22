МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинская экономика за 12 лет, прошедших после госпереворота, именуемого «майданом», пережила полную деградацию и держится только на сельском хозяйстве, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Верховная рада Украины 22 февраля 2014 года приняла постановление, согласно которому президент Виктор Янукович не выполняет свои обязанности. Это стало итогом противостояния на киевском «майдане» между сторонниками и противниками евроинтеграции, которое длилось около трех месяцев.
«Экономика практически отсутствует. Держится только на сельском хозяйстве в основном, потому что плодородные земли и хороший климат, хорошие урожаи», — сказал Азаров.
При этом он отметил, что сельское хозяйство не может обеспечить серьезное развитие, особенно технологическое, такой большой страны, как Украина.
«(“Майдан” — ред.) — трагический поворот, который поставил крест на развитии Украины», — подчеркнул Азаров.
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия антиправительственных протестов под названием «евромайдан» (или просто «майдан») после решения властей приостановить политику, имевшую целью интеграцию с Евросоюзом. Вспыхнули беспорядки. В результате столкновений между силами безопасности Украины и радикально настроенными протестующими погибли более 100 человек, в том числе сотрудники МВД. Следствием протестов стал переворот, который привел к свержению тогдашнего президента Януковича в феврале 2014 года.