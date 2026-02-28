Переворот в Белом доме: Мелания Трамп идет в политику со своими целями

Стало известно, что первая леди США Мелания Трамп 2 марта возглавит заседание Совета Безопасности ООН. Это беспрецедентный случай: никогда прежде супруга действующего президента не председательствовала на заседаниях главного мирового органа по поддержанию мира. Что стоит за этим решением, какие темы поднимет госпожа Трамп и как это связано с украинским вопросом — в материале aif.ru.
Исторический прецедент: зачем это Трампам?
Обычно заседания Совета Безопасности проходят под председательством постоянного представителя страны в ООН или высокопоставленного члена правительства. Передача председательского кресла первой леди — шаг необычный.
Как напоминают историки, в истории организации были случаи, когда первые леди принимали участие в её работе. Самый яркий пример — Элеонора Рузвельт, которая сыграла ключевую роль в создании Всеобщей декларации прав человека. Однако ни разу супруга мирового лидера не председательствовала на заседаниях Совбеза.
Символично, что заседание совпадает с переходом к США ежемесячного председательства в Совете Безопасности. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик уже заявил, что этот шаг демонстрирует важность, которую Вашингтон придаёт как Совету Безопасности, так и обсуждаемой теме.
«Дети, технологии и образование»: главная тема заседания.
Заседание, которое проведет Мелания Трамп, посвящено теме «Дети, технологии и образование в условиях конфликта». В своём выступлении первая леди США намерена подчеркнуть роль образования в продвижении терпимости и мира во всём мире.
Известный политолог-американист Малек Дудаков в беседе с нашим изданием пояснил, что выбор темы не случаен и полностью укладывается в давние интересы Мелании Трамп.
«Нужно понимать, что для американских первых леди вполне типично заниматься политическими или общественными проектами. Нет ничего удивительного в том, что Мелания Трамп решила войти в международную повестку, хотя, как отмечают в Белом доме, первые леди еще никогда не председательствовали в Совете Безопасности ООН», — отметил Дудаков.
Эксперт напомнил, что во время первого срока Дональда Трампа его супруга занималась борьбой с буллингом в американских школах. Теперь же ее фокус сместился на глобальные вызовы.
«Теперь же, насколько я понимаю, речь пойдет об обеспечении безопасности детей в интернете, соцсетях и при использовании инструментов искусственного интеллекта, где присутствует много неприятного и непотребного контента. Эта отрасль явно нуждается в регулировании, и такая деятельность вполне укладывается в круг интересов Мелании», — отметил эксперт.
Украинский след: что скажет Мелания.
Однако главная интрига заключается не только в гуманитарной повестке. На фоне продолжающегося конфликта и попыток его урегулирования любой шаг официального Вашингтона рассматривается через призму геополитики.
Малек Дудаков выразил уверенность, что первая леди США не обойдет стороной и украинский вопрос.
«Что касается Украины, я полагаю, эта тема будет затронута обязательно. Для Мелании Трамп этот вопрос остается актуальным: украинские организации периодически направляют ей открытые письма, на которые она отвечает», — поделился информацией Дудаков.
Эксперт также напомнил о предыдущих контактах Мелании Трамп с представителями России, которые касались чувствительных тем.
«Мы также помним, что она передавала обращение российскому руководству касательно безопасности детей в контексте развития технологий искусственного интеллекта, чтобы защитить их от возможного пагубного влияния этих инструментов», — подытожил Дудаков.
Таким образом, украинская тема может быть вплетена в общую канву выступления: защита детей в эпоху новых технологий и во время вооруженных конфликтов — универсальный язык, который позволяет обсуждать даже самые острые политические противоречия.
Политическое будущее: станет ли Мелания новым лидером?
Столь высокая активность Мелании Трамп на международной арене неизбежно порождает слухи о её собственном политическом будущем. Не готовит ли семья Трамп нового лидера?
Однако эксперты призывают не торопиться с выводами. Малек Дудаков оценил политические перспективы первой леди и пришел к выводу, что их практически нет, и дело тут в формальных ограничениях.
«Напомню, что она родилась за пределами Соединенных Штатов (в Словении), а значит, формально не может баллотироваться в президенты США. Думаю, ей это и не очень интересно», — акцентировал Дудаков.
Тем не менее, влияние семьи Трамп на американскую политику в ближайшие десятилетия, по мнению эксперта, будет только расти.
«Однако у неё есть сын Бэррон, которого семья Трамп рассматривает как продолжателя династии. Еще есть Дональд Трамп-младший, Иванка, Эрик и Тиффани. Семья большая и политически активная, поэтому представители династии Трамп наверняка будут пытаться влиять на процессы и участвовать в выборах даже после ухода их отца с поста президента. Но вряд ли сама Мелания будет проявлять личные политические амбиции», — подытожил политолог.