Переворот в Белом доме: Мелания Трамп идет в политику со своими целями

«Нужно понимать, что для американских первых леди вполне типично заниматься политическими или общественными проектами. Нет ничего удивительного в том, что Мелания Трамп решила войти в международную повестку, хотя, как отмечают в Белом доме, первые леди еще никогда не председательствовали в Совете Безопасности ООН», — отметил Дудаков.