Трамп оценил последствия военной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану стали успешными, и на восстановление страны потребуются годы.
В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что нанесённый ущерб огромен, а операция уже принесла результат. Удары были нанесены 28 февраля совместно с Израилем по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей.
В ответ Иран атаковал израильскую территорию и военные базы США в регионе. Эскалация произошла несмотря на проходившие в Женеве переговоры по ядерной программе при посредничестве Омана. МИД РФ осудил действия США и Израиля, возложив на них ответственность за кризис.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает достоверной информацию о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и большей части высшего руководства страны в результате ударов США и Израиля.
