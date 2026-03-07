Главу Пентагона не беспокоит возможный обмен РФ и Ирана разведданными

Его попросили прокомментировать соответствующую публикацию The Washington Post и спросили, может ли это подвергнуть дополнительной опасности Вооруженные силы США. «Никто не подвергает нас опасности. Мы подвергаем опасности других: в этом заключается наша работа. По этой причине мы не беспокоимся об этом. Мы минимизируем риски по мере необходимости. Наши командиры учитывают все это. Но единственные, кому сейчас нужно беспокоиться, это иранцы, которые думают, что они будут жить», — ответил глава Пентагона.