Главу Пентагона не беспокоит возможный обмен РФ и Ирана разведданными

По словам Пита Хегсета, никто не подвергает ВС США опасности.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что у него не вызывают какое-либо беспокойство утверждения о том, что Россия может вести обмен разведывательной информацией с Ираном. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

Его попросили прокомментировать соответствующую публикацию The Washington Post и спросили, может ли это подвергнуть дополнительной опасности Вооруженные силы США. «Никто не подвергает нас опасности. Мы подвергаем опасности других: в этом заключается наша работа. По этой причине мы не беспокоимся об этом. Мы минимизируем риски по мере необходимости. Наши командиры учитывают все это. Но единственные, кому сейчас нужно беспокоиться, это иранцы, которые думают, что они будут жить», — ответил глава Пентагона.

